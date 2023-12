Lazio-Frosinone, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Frosinone è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nella trasferta empolese la Lazio ha riassaporato la gioia dei tre punti grazie a due dei suoi uomini migliori, Guendouzi e Zaccagni, entrambi a segno contro i toscani. Una vittoria scacciacrisi per i biancocelesti, soltanto noni in classifica e attardati nella corsa all’Europa.

Gli uomini di Maurizio Sarri non vincevano fuori casa in campionato dallo scorso ottobre: il rendimento esterno – tre vittorie, un pareggio e cinque sconfitte – è stato uno dei principali problemi dei capitolini in questo girone d’andata, oltre a quello realizzativo. La Lazio rispetto alla passata stagione sta segnando molto meno – secondo peggior attacco tra le prime 10 davanti a quello del Torino – e la difesa, anche a causa dei troppi infortuni, non è solidissima. Se l’obiettivo dei biancocelesti è quello di rientrare per il secondo anno consecutivo tra le prime quattro nel girone di ritorno servirà un’inversione di tendenza: al momento il quarto posto, occupato dal Bologna, dista sette lunghezze. Sarri deve approfittare di una “tregua” importante che gli concede il calendario a cavallo tra dicembre e gennaio, fino allo scontro diretto con il Napoli in programma tra un mese. La prima tappa è il derby regionale con il Frosinone dell’ex romanista Eusebio Di Francesco, tra le squadre più sorprendenti (in positivo) di questo campionato. I ciociari sabato scorso hanno tenuto testa anche alla Juventus ma non sono riusciti ad evitare la sconfitta (1-2), cedendo ai bianconeri nel finale. In trasferta però il rendimento è da retrocessione: sono tra le tre – insieme a Cagliari e Salernitana – ancora a secco di vittorie lontano dal proprio pubblico.

Lazio-Frosinone: le ultime notizie sulle formazioni

Sarri dovrà rinunciare ad Immobile, che si ferma per almeno 20 giorni a causa di problema alla coscia. Al centro del tridente d’attacco ci sarà dunque Castellanos, supportato da Felipe Anderson e Zaccagni. In dubbio anche la presenza di Luis Alberto: senza lo spagnolo a centrocampo giocheranno Guendouzi, Rovella e Kamada. Dietro out Romagnoli.

Dall’altro lato, Di Francesco ritrova Okoli in difesa dopo la squalifica ma contro la Juventus si è fatto male Lirola. Confermata la difesa a tre, sulle fasce dovrebbero giocare Kvernadze e Garritano, davanti spazio alla coppia Soulé-Kaio Jorge.

Come vedere Lazio-Frosinone in diretta tv e in streaming

Lazio-Frosinone è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Lazio e Frosinone anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Frosinone in trasferta ha raccolto solo 2 punti a fronte dei 15 conquistati allo “Stirpe”. È difficile, dunque, immaginare un’impresa dei giallazzurri contro una Lazio a vocazione casalinga e che non può più permettersi altri passi falsi. I ciociari, peraltro, non hanno mai battuto i biancocelesti (tre vittorie e un pareggio nei precedenti) né sono riusciti a segnare contro di loro. Un trend, quest’ultimo, che potrebbe interrompersi: Lazio favorita ma non è da escludere che gli ospiti, in gran forma, stavolta realizzino almeno una rete.

Le probabili formazioni di Lazio-Frosinone

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

FROSINONE (3-5-2): Turati; Monterisi, Romagnoli, Okoli; Kvernadze, Gelli, Barrenechea, Brescianini, Garritano; Soulè, Kaio Jorge.

Il Frosinone riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1