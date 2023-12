Genoa-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Genoa-Inter è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

L’assenza del suo cannoniere e capitano Lautaro Martinez non ha impedito all’Inter di fare suoi i tre punti con il Lecce e dimenticare subito l’eliminazione dalla Coppa Italia con il Bologna.

Contro i salentini sabato scorso c’hanno pensato prima l’insospettabile Bisseck e poi Barella a togliere a Simone Inzaghi le castagne dal fuoco (2-0) ed a replicare nuovamente alla Juventus, che soltanto qualche ora prima aveva provato a ridurre lo svantaggio vincendo a Frosinone. Resta di 4 punti il margine che separa nerazzurri e bianconeri, in questo momento le uniche protagoniste della corsa per lo scudetto. L’Inter corre – dopo 17 giornate ha 44 punti, gli stessi del Napoli lo scorso anno a questo punto del torneo – ma non riesce ancora a prendere il largo proprio a causa della costanza della squadra di Allegri, che rimane troppo vicina. In questo turno saranno gli uomini di Inzaghi a scendere in campo per primi e a mettere pressione alla Signora, impegnata ventiquattr’ore dopo allo Stadium con la Roma di Mourinho. Quella di Marassi contro il Genoa però non è una trasferta facile: ne sa qualcosa la stessa Juventus, che due settimane fa è inciampata proprio al “Ferraris”, non andando oltre un pareggio.

La squadra di Alberto Gilardino ha conquistato in casa il grosso dei punti che per adesso le consentono di tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione (sono a +7 sul Cagliari terzultimo) ma venerdì scorso i rossoblù hanno sfatato anche il tabù trasferte – on the road non vincevano da agosto – espugnando il Mapei Stadium di Reggio Emilia e facendo vacillare la panchina dell’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, battuto 2-1 a domicilio.

Genoa-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Gilardino dovrebbe confermare in linea di massima la formazione di Reggio Emilia: gli unici dubbi sono in attacco, dove difficilmente Messias e Retegui recupereranno. Spazio dunque alla coppia Ekuban-Gudmundsson, entrambi a segno contro il Sassuolo. Per l’islandese è un momento davvero magico: sono già 7 i centri realizzati finora in campionato.

Inzaghi ci proverà fino all’ultimo, ma è improbabile che Lautaro Martinez riesca a bruciare le tappe e ad essere disponibile per Marassi. Può farcela invece Pavard, altrimenti sarà nuovamente Bisseck il braccetto di destra nella difesa a tre. In attacco Thuram-Arnautovic.

Come vedere Genoa-Inter in diretta tv e in streaming

Genoa-Inter, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nel “catino” di Marassi finora hanno vinto solo Fiorentina e Milan, con gli uomini di Gilardino che sono riusciti a mettere in difficoltà diverse big (Roma, Napoli, Juve). Il Genoa è una squadra molto organizzata in fase di non possesso e questo potrebbe rappresentare un problema per un’Inter che sarà ancora priva di alcuni titolarissimi. Nerazzurri favoriti ma non ci aspettiamo un match spettacolare: le reti complessive potrebbero essere meno di 3.

Le probabili formazioni di Genoa-Inter

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1