Granada-Cadice, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Granada-Cadice è una gara valida per la diciannovesima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 17:00: tv, formazioni e pronostici

In un vero e proprio scontro per la salvezza, per il Granada, visto che la classifica si sta allungando in maniera abbastanza pericolosa, potrebbe essere una delle ultime possibilità per riuscire a tornare in corsa per la permanenza. Direte voi, ma siamo solamente alla prima partita dell’anno. Sì, è vero anche questo ma i punti sono già 7 da recuperare e se gli ospiti vincono diventano dieci. Pensate ci siano possibilità in questo modo di pensare con tranquillità alla salvezza? Noi diciamo di no.

Una sola vittoria in campionato per il Granada fino ad oggi: datata addirittura agosto. Era la terza giornata e contro il Maiorca sono arrivati i primi tre punti e unici pieni della stagione. Da quel momento in poi solo cinque pareggi, ed è normale che, in questo modo, la classifica sia quella che è. Senza dubbio sta bene il Cadice, che nelle ultime sei sfide ha pareggiato cinque volte e ha perso una sola. Manca il colpo grosso, quello da tre punti, ma in questo momento tutto aiuta a pensare con ottimismo al futuro. Quando non si perde, nemmeno contro formazioni che sulla carta sono migliori, allora le cose non possono che essere positive.

Il quadro quindi è completo e mette in evidenza quello che è il momento delle due formazioni. Ma come potrebbe finire questa partita? Beh, non ci aspettiamo di certo questo grande spettacolo.

Come vedere Granada-Cadice in diretta tv e streaming

Granada-Cadice, valida per la diciannovesima giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì alle 17:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Difficilmente il Granada riuscirà a fare bottino pieno. Ci sembra assai più probabile – in un match da meno di tre reti complessive – che gli ospiti possano riuscire a prendersi l’intera posta in palio. Un colpo clamoroso per il Cadice. Che volerebbe in classifica e darebbe forse il colpo definitivo alle speranze dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Granada-Cadice

GRANADA (4-4-2): Ferreira; Sanchez, Miquel, Torrente, Neva; Villar, Gumbau, Ruiz, Puertas; Zaragoza, Boye.

CADICE (4-4-2): Gil; Carcelen, Fali, Chust, Lucas Pires; Alejo, Fernandez, Alcaraz, Navarro; Ramos, Gomez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1