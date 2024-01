Milan-Cagliari, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Milan-Cagliari è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Milan debutta in Coppa Italia con la consapevolezza che, in caso di approdo in semifinale, il doppio derby con l’Inter non ci sarà. I nerazzurri, infatti, hanno già abbandonato la competizione dopo la sconfitta con il Bologna maturata nei tempi supplementari. Se dunque dovessero avere la meglio sul Cagliari di Claudio Ranieri, gli uomini di Stefano Pioli affronterebbero una tra Atalanta e Sassuolo ed in un’ipotetica semifinale la vincente del derby dell’Appennino, Fiorentina o Bologna.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che nella parte sinistra del tabellone i favoriti per arrivare in finale sono proprio i rossoneri ma non bisogna dimenticare che in Coppa Italia le sorprese sono sempre dietro l’angolo, una “regola” confermata dalle eliminazioni precoci di Inter e Napoli. Il Milan viene dal successo in campionato con il Sassuolo, battuto da un gol di Pulisic, uno dei migliori in questa prima parte di stagione. Seconda vittoria nelle ultime tre giornate per la squadra di Pioli, nonché la quarta di fila a San Siro. Il tecnico resta tuttavia in bilico dopo l’eliminazione dalla Champions League ed i troppi passi falsi in Serie A, che al momento non consentono al Diavolo di tenere il passo di Inter e Juventus, rispettivamente a +7 e a +9 da Theo Hernandez e compagni.

Formazione sperimentale per Pioli

Mentre per i rossoneri la coppa nazionale potrebbe essere un’occasione per portare a casa almeno un titolo, per il Cagliari non si tratta certo di una priorità.

I sardi continuano ad annaspare in zona retrocessione e nonostante gli aggiustamenti fatti da Ranieri da ottobre in poi, sono terzultimi in classifica a pari punti con il Verona. L’ultima vittoria del Cagliari risale a circa un mese fa – 2-1 in rimonta contro il Sassuolo – e non ha di certo aiutato il fatto che nelle ultime due giornate negli scontri diretti tra Verona ed Empoli sia arrivato solamente un punto, frutto dello 0-0 con i toscani. Gli uomini di Ranieri hanno già superato due turni di Coppa Italia, battendo 2-1 il Palermo in pieno agosto e l’Udinese a novembre, sempre con lo stesso risultato. L’esperto tecnico romano schiererà inevitabilmente diverse seconde linee a San Siro: Sulemana insidia Makoumbou in mezzo e sarà ballottaggio tra Mancosu e Oristanio sulla trequarti. Nel Milan, sempre alle prese con numerosi infortuni partiranno dal 1′ i vari Simic, Jimenez, Romero e Traoré.

Come vedere Milan-Cagliari in diretta tv e streaming

La sfida tra Milan e Cagliari è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale numero 505 del digitale). Sarà possibile vedere Milan-Cagliari anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

L’unica affermazione del Cagliari lontano dalla Sardegna è stata finora quella con l’Udinese, avvenuta proprio in Coppa Italia. I rossoblù potrebbero dare filo da torcere a quello che sarà a tutti gli effetti un “Milan B”, ma al momento la loro priorità è il campionato e viene difficile immaginare un colpaccio della squadra di Ranieri. Rossoneri favoriti per il passaggio del turno in un match in cui dovrebbero comunque subire almeno una rete.

Le probabili formazioni di Milan-Cagliari

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Simic, Hernandez, Jimenez; Reijnders, Adli; Chukwueze, Romero, Traoré; Jovic.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Wieteska, Hatzidiakos, Obert; Deiola, Makoumbou, Jankto; Mancosu; Petagna, Luvumbo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1