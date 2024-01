West Ham-Brighton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

West Ham-Brighton è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

La giornata più “spezzettata” della Premier League si conclude con il match tra due squadre in piena lotta per un posto in Europa, West Ham e Brighton. Davanti, in classifica, troviamo gli Hammers, a quota 33 punti.

I londinesi in questo momento sono alla testa di quel gruppo che sta provando a rientrare nella corsa per i primi cinque posti – quasi certamente la Premier League qualificherà un club in più alla prossima Champions allargata – ma la distanza dal Tottenham quinto è di sei punti dopo il successo degli Spurs sul Bournemouth nel giorno di San Silvestro. Gli uomini di David Moyes però attraversano un momento particolarmente positivo: dopo la bruttissima sconfitta nel derby con il Fulham, un pesante 5-0, il West Ham ha inanellato tre vittorie di fila tra Wolverhampton, Manchester United ed Arsenal, inframezzate dalla debacle in League Cup contro il Liverpool. L’eliminazione dalla coppa nazionale è passata in ogni caso in secondo piano, soprattutto grazie ai prestigiosi successi ottenuti ai danni di Red Devils e Gunners, questi ultimi battuti 2-0 nel loro fortino dell’Emirates Stadium.

Il Brighton soffre in trasferta

Ha 3 punti in meno il Brighton, quest’anno più discontinuo rispetto agli Hammers: il doppio impegno tra campionato ed Europa League ha reso più tortuoso il cammino dei Seagulls.

La squadra di Roberto De Zerbi resta però una mina vagante e nell’ultimo turno ha rifilato quattro gol al Tottenham (4-2), mostrando sprazzi di grande calcio. Finora il Brighton ha sofferto particolarmente fuori casa, dove il rendimento rimane altalenante: tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. L’altro problema che sta affliggendo il tecnico italiano è una difesa che continua a subire troppi gol: è in assoluto la più battuta (33 gol subiti) tra squadre che occupano i primi dieci posti del massimo campionato inglese. Sempre molto lunga la lista degli infortunati in casa Brighton: Dunk è squalificato, mentre Lallana prenderà il posto di Buonanotte, che si è fatto male in allenamento. Pesante invece l’assenza di Paquetà nel West Ham: il brasiliano si è infortunato nella sfida con l’Arsenal.

Come vedere West Ham-Brighton in diretta tv e in streaming

West Ham-Brighton è in programma martedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Non si può non tenere conto dell’ottimo momento di forma del West Ham, che a distanza di pochi giorni si è preso gli scalpi di Manchester United e Arsenal. Gli Hammers partono leggermente favoriti in questo scontro diretto con un Brighton che in trasferta non brilla e che non dà garanzie a livello difensivo: almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di West Ham-Brighton

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Ogbonna, Mavropanos, Emerson Palmieri; Soucek, Alvarez; Kudus, Ward-Prowse, Benrahma; Bowen.

BRIGHTON (4-3-1-2): Verbruggen; Milner, Hinshelwood, van Hecke, Estupinan; Gross, Gilmour, Baleba; Lallana; Ferguson, Joao Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1