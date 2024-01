Valencia-Villarreal, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Valencia-Villarreal è una gara valida per la diciannovesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 21:30: tv, formazioni e pronostici

Sta disputando un buon campionato il Valencia di Baraja, che a differenza di quanto fatto vedere negli anni scorsi, potrebbe riuscire a salvarsi prima delle ultime giornate. Con 23 punti dopo 18 giornate, il cammino è ottimo. Troppo poco comunque il bottino per pensare a qualcosa di diverso di un campionato senza patemi.

Da qui in poi, dopo la bella vittoria in trasferta prima di Natale, i padroni di casa hanno in mente solamente una cosa: quella di riuscire a togliersi il maggior numero di soddisfazioni possibili. Cosa che invece non può pensare il Villarreal di Marcelino, che non ha iniziato bene e che adesso si trova costretto a fare punti, quasi per forza, anche sul difficile terreno di gioco del Mestalla. Le qualità gli ospiti ce le hanno per fare il colpo, anche se pensare che possa venire un’affermazione esterna in questo match ci appare davvero troppo.

Insomma, avete capito che questa partita che chiuderà il due dicembre della Liga spagnola sembra essere davvero incanalata verso un solo e unico risultato. Il pareggio.

Come vedere Valencia-Villarreal in diretta tv e streaming

Valencia-Villarreal, valida per la diciannovesima giornata della Liga spagnola, è in programma martedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Sì, le due squadre si potrebbero anche accontentare di cominciare l’anno solare senza vittoria ma nemmeno con una sconfitta. Il pareggio in questo match sembra essere il risultato più probabile in una sfida che alla fine dei 90minuti dovrebbe regalare anche una rete per squadra, almeno.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Valencia-Villarreal

VALENCIA (4-4-2): Mamardshavili; Perez, Diakhaby, Mosquera, Vazquez; Lopez, Guillamon, Pepelu, Canos; Duro, Amallah.

VILLARREAL (4-4-2): Jorgensen; Altimira, Albiol, Mandi, Moreno; Akhomach, Comesana, Parejo, Pedraza; Baena, Sorloth.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2