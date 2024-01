Celta Vigo-Betis, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Celta Vigo-Betis è una gara valida per la diciannovesima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 19:15: tv, formazioni e pronostici

Se n’è andato con una sconfitta il Celta Vigo di Benitez alla sosta, mettendo così la parola fine ad una serie di risultati utili di fila che lasciavano sperare per questo 2024 che si presenta subito difficilissimo. Arriva infatti il Betis di Pellegrini, che oggettivamente non sta vivendo chissà quale momento di forma smagliante, ma che rimane una squadra costruita per un piazzamento europeo. Su questo non ci possono essere delle discussioni.

Il Celta però ha bisogno reale di punti, perché al momento sarebbe anche retrocessa visto che occupa il terz’ultimo posto. E siccome il Cadice, che è favorito sul Granada in un appuntamento che vale punti importanti per la salvezza, allora la classifica si potrebbe allungare. Beh, pensare che i padroni di casa possano prendersi una vittoria contro il Betis sembra davvero difficile, ma non è difficile invece immaginare che il Celta possa iniziare questo 2024 con un risultato positivo.

In questo match, infatti, il risultato che ci sembra davvero più probabile è un pareggio. Con una rete per squadra. Ma per il pronostico completo ci leggiamo sotto a questo articolo.

Come vedere Celta Vigo-Betis in diretta tv e streaming

Celta Vigo-Betis, valida per la diciannovesima giornata della Liga spagnola, è in programma mercoledì alle 19:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Solamente in due occasioni negli ultimi cinque incroci queste due formazioni hanno trovato, entrambe, la via della rete. Beh, questa ci sembra possa essere un’altra volta. Match quindi da un gol per squadra con una X assai probabile.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Betis

CELTA VIGO (4-3-3): Guaita; Vazquez, Starfeit, Nunez, Ristic; Dotor, Tapia, de la Torre; Cervi, Douvikas, Larsen.

BETIS (4-2-3-1): Silva; Bellerin, Pezzella, Riad, Miranda; Guardado, Roca; Diao, Rodri, Perez; Willian José.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1