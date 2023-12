WhatsApp, benvenuto 2024: le immagini più belle per gli auguri di buon anno

WhatsApp, ecco una carrellata di immagini strepitose che potrete inviare in chat ad amici e familiari a Capodanno.

Il bilancio è ormai tracciato e anche i buoni propositi, in linea di massima, sono stati definiti. Il dado è insomma tratto ed è dunque tempo, come da rito, di salutare l’anno ormai giunto al termine e di accogliere, nel migliore dei modi, quello che si appresta a dargli il cambio.

Tra pandori e champagne, fuochi d’artificio e balli scatenati, ognuno vive il Capodanno come meglio crede. Se c’è una cosa alla quale nessuno rinuncia, però, quella è senza ombra di dubbio l’abitudine di inviare gli auguri di buon anno su WhatsApp. Diciamoci la verità: a tutti piace stupire con immagini particolari, a corredo dei nostri messaggi, gli amici e i parenti in compagnia dei quali non possiamo festeggiare. Eccovi, allora, una carrellata di immagini che potrebbe tornarvi utile e alla quale potrete attingere per sorprendere i contatti in rubrica.

Auguri di Capodanno homemade su WhatsApp

Un’etichetta semplicissima, di quelle fatte a mano, per augurare a tutti che il 2024 in arrivo possa essere un anno all’insegna della felicità e della serenità. L’auspicio più bello, in fondo, che si possa fare a qualcuno a cui vogliamo bene.

Felice anno nuovo a te e all’intelligenza artificiale

Per l’occasione, abbiamo voluto creare un’immagine un po’ speciale in occasione dell’arrivo del 2024 servendoci dell’intelligenza artificiale, come vi abbiamo insegnato a fare qui nei giorni scorsi. Abbiamo inserito due calici per un doveroso brindisi, i fuochi d’artificio, l’atmosfera di festa e, sullo sfondo, una luna che porta con sé l’inizio di qualcosa di nuovo. Un anno che, speriamo, possa essere scoppiettante per tutti.

WhatsApp, allo scoccare della mezzanotte via con gli auguri

Sei in cerca di un’immagine da mandare su WhatsApp per gli auguri di buon anno? Questa potrebbe essere perfetta perché racchiude in sé tutti gli elementi necessari per fare in modo che a parlare sia proprio l’immagine. E a mezzanotte, allora, scatenate l’inferno.

Speranze e champagne: una cartolina personalizzata per gli auguri di buon anno su WhatsApp

Anche in questo caso, abbiamo voluto servirci dell’intelligenza artificiale per creare una cartolina personalizzata che vi desse la possibilità di stupire amici e parenti su WhatsApp. Se corredata ad un bel messaggio di auguri, questa immagine lascerà tutti senza fiato. Pronti, allora, ad accogliere il 2024 e le speranze ed aspettative che ogni anno nuovo porta con sé?