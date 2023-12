Clamoroso ritorno alla Juventus: indizio in quota

Clamoroso ritorno alla Juventus: il mercato di gennaio è alle porte e si pensa a quelli che possono essere gli innesti. L’inizio, incredibile, è in quota

Il mercato ormai è alle porte. Ci siamo. E sono molti i club in Serie A che hanno bisogno di innesti. Anche la Juventus, che sogna di rimanere agganciata all’Inter per molto tempo, pensa ai colpi. Soprattutto in mezzo al campo Massimiliano Allegri ha bisogno di qualcuno che possa aiutare la squadra. Persi Pogba e Fagioli e sappiamo i motivi, il tecnico livornese si è trovato con la coperta corta.

Ma siccome gli uomini schierati fino al momento hanno sempre risposto alla grande, adesso tocca al club dare all’allenatore la possibilità di poter scegliere, qualcuno, in certe occasioni. Quindi, se prima vi abbiamo parlato di Kalvin Phillips che sembra davvero vicino, in casa bianconera si starebbe pensando a quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno. Uno di quelli che davvero possono fare la differenza se arrivano con il piglio giusto e con le giuste motivazioni. Sì, perché le qualità tecniche di uno come lui non si possono davvero discutere.

Clamoroso ritorno alla Juventus, la quota di Bernardeschi

Parliamo infatti di Federico Bernardeschi. Lui, e lo ha detto apertamente, non si lascerebbe sfuggire l’occasione di un ritorno in bianconero. E anche la Juve, visto che lui è davvero un fedelissimo di Massimiliano Allegri, ci starebbe pensando. E in tutto questo, come per magia, è anche spuntata la quota dei bookmaker, in questo caso di Sisal, che vedono comunque un ritorno. Sì, ci potrebbe stare.

Secondo gli esperti infatti Bernardeschi potrebbe davvero rivedersi dentro la Continassa nei prossimi giorni, tant’è che un suo approdo alla corte del tecnico toscano è dato a 5 volte la posta. Se pensate che Berna è andato via in scadenza e che soprattutto nessuno, fino a poco tempo fa, pensava a questa possibile operazione di mercato, possiamo tranquillamente affermare che la cosa ci potrebbe stare. E qualcuno ci crede davvero, a quanto pare.