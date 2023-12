Gratta e Vinci, il 23 non si smentisce: che fortuna

Gratta e Vinci, il 23 non si smentisce mai e chi abita a Roma sa bene il perché. Un Natale clamoroso con una vincita davvero enorme

Il numero 23 regala sempre emozioni. Soprattutto lo conosce chi vive a Roma, perché quando in qualsiasi gioco o in qualsiasi posto per caso dite quel numero, allora la risposta sarà solamente una e siccome siamo dei signori non la riportiamo. Però se avete qualcuno che la conosce fatevela dire, non è male. E fa ridere.

Insomma, il numero 23, tornando al tema del nostro discorso, non si smentisce mai, e questa volta ha regalato un enorme vincita alla vigilia di Natale ad una cliente di mezza età – si legge sul sito de Il Messaggero – che ha comprato un Gratta e Vinci della serie “TuttoxTutto” alla tabaccheria Ponte di Noventa Padovana gestita da Valentina e Oriano. Un tagliando da 5euro che ha fatto passare un Natale diverso e che farà passare un capodanno diverso alla signora in questione, che non è riuscita nemmeno a rimanere anonima con i titolari dell’attività imprenditoriale, sì, perché nel momento in cui è rimasta da sola con gli stessi ha chiesto informazioni su quello che stava vedendo. E davvero era riuscita a centrare una vincita così importante. Che per un poco di tempo gli farà passare i pensieri.

Gratta e Vinci, il colpo da 100mila euro

Non parliamo della vincita massima, nei tagliandi da 5uro questa è di 500mila euro. Ma la somma è sempre con diversi zeri dopo, visto che la signora è riuscita a portare a casa la bellezza di 100mila euro. Dopo aver capito che sì, aveva vinto tantissimi soldi, ha ringraziato i gestori (chissà, magari anche qualche regalo materiale potrebbe arrivare) ed è scappata a casa, immaginando nel frattempo quello che avrebbe potuto fare con quei soldi che arriveranno sul suo conto corrente.

Adesso la procedura la sappiamo: o si dovrà recare a Roma dove vengono appunto raccolte queste vincite, oppure basterà andare in qualunque banca Intesa del territorio per depositare il biglietto vincente e aspettare solamente che il conto venga rimpinguato a dovere dal bonifico. Un natale con i fiocchi e un 2024 che inizierà davvero nel migliore dei modi.