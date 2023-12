Auguri di Natale su WhatsApp: cartoline personalizzate gratis con l’AI

WhatsApp, quest’anno potrai creare delle cartoline di auguri personalizzate servendoti dell’intelligenza artificiale: ecco come fare.

Ogni anno, diciamoci la verità, è sempre la stessa storia. Scandagliamo il web in cerca di immagini carine e non troppo banali che siano adatte per fare gli auguri di Natale su WhatsApp. Stavolta, però, potremo fare addirittura di meglio: potremo creare noi delle splendide cartoline personalizzate con un semplicissimo click.

Sfruttando l’intelligenza artificiale, infatti, potremo generare delle immagini irripetibili e uniche nel loro genere che possano stupire le persone a cui vogliamo bene. Sarà sufficiente servirci delle piattaforme online ad essa dedicate et voilà, la magia sarà servita su un piatto d’argento in quattro e quattr’otto. Andiamo a scoprire, allora, quali sono quelle più intuitive e maggiormente indicate per la creazione istantanea e gratuita di immagini da mandare su WhatsApp per fare gli auguri di Natale ai nostri contatti.

La prima piattaforma da provare è Canva, ora provvista di un generatore di immagini AI. Se hai già un’idea in mente, ti basterà trasformarla in parole e dettagliarla il più possibile, così da avere la certezza che l’intelligenza artificiale “legga” la tua mente e ti restituisca una cartolina che sia il più simile possibile a quella che hai immaginato. Facile, no?

Auguri di Natale su WhatsApp con un click: basta fare così

Se preferisci qualcosa di ancor più semplice e a portata di screen, l’app di Bing è quella che fa al caso tuo. Dopo aver effettuato l’accesso, dovrai entrare nell’area dedicata all’Image Creator. A quel punto, potrai sbizzarrirti a più non posso e sguinzagliare la tua fantasia come meglio credi.

Noi abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale, ad esempio, di generare un’immagine che ritraesse una renna, in un paesaggio innevato e natalizio, intenta a mangiare il dolce più iconico del Natale: il pandoro. Qui sopra potrete vedere l’effetto finale e farvi un’idea, dunque, di cosa sia capace questo Image Creator. Basta un pizzico di fantasia, una descrizione ricca di particolari e l’app farà tutto nel giro di pochi istanti. Facile, no?

A questo punto, scatenate l’inferno. Qualunque sia la vostra idea, qualunque stile prediligiate – potete anche specificare, all’interno della descrizione, se volete un effetto cartoon o qualcosa di più realistico – l’intelligenza artificiale la realizzerà per voi. Gratis, come se non bastasse. E i vostri contatti, al momento di riceverle su WhatsApp, non potranno fare altro che pensare che non hanno mai visto una cartolina più bella di quella.