Formazioni ufficiali Roma-Napoli: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Roma-Napoli, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida dell’Olimpico. Le ultime dritte.

L’attesa è finita. Tutto pronto all’Olimpico per la sfida dell’Olimpico tra Roma e Napoli. Un appuntamento al quale le due compagini si presentano dopo gli ultimi risultati non proprio convincenti. Reduci rispettivamente dal capitombolo contro il Bologna in campionato e dalla debacle contro il Frosinone in Coppa Italia, gli uomini di Mourinho e di Mazzarri sono alla ricerca di riscatto nel confronto dell’Olimpico dal profumo di Champions. Ecco le scelte dei due allenatori:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, Belotti. All. Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

Roma-Napoli, il pronostico marcatori

Lo strapotere fisico di Victor Osimhen ha spesso messo in difficoltà la scatola difensiva della Roma. Il nigeriano, che ha nei giallorossi una delle sue vittime preferite, si candida a mettere a segno almeno un gol dei suoi. Il numero nove del Napoli, abile sia nel breve che nel lungo, può lasciare il suo timbro all’Olimpico in svariati modi, offrendo molteplici soluzioni offensive alla manovra di Mazzarri. Sia pur in una stagione piena di difficoltà per i partenopei, l’apporto del bomber nigeriano non sta affatto mancando. La sensazione è che ci siano i presupposti per vederne almeno un gol anche questa sera.

Sul fronte opposto si potrebbe valutare una soluzione alternativa. La scatola difensiva del Napoli non è parsa irreprensibile. Il lavoro spalle alla porta di Belotti e l’attacco alla profondità di Lukaku potrebbero sfilacciare la retroguardia di Mazzarri. Ma chissà che ad imprimere il suo sigillo, alla fine, non sia un “core de Roma” come Bove, i cui inserimenti molto spesso creano soluzioni importanti a disposizione dei giallorossi. Sia pur difficile, l’opzione che vede Bove marcatore non sembra una follia pura. Staremo a vedere.

Roma-Napoli, probabili ammoniti e tiratori

La variabile rappresentata dal gioco sugli esterni è troppo ghiotta per non essere presa in considerazione. Entrambe le squadre hanno delle armi con cui mettere in difficoltà l’avversario. Anguissa e Di Lorenzo, ad esempio, dovrebbero scoccare almeno una conclusione ciascuno nello specchio di porta avversario. Dovrebbero riuscire ad inquadrare la porta anche Cristante e Zielinski, i cui inserimenti spesso contribuiscono ad aprire le difese avversarie. Per quanto concerne i possibili ammoniti, occhio alle diverse soluzioni: Mancini e Paredes sembrano essere i candidati più autorevoli a finire sul taccuino del direttore di gara; piace anche l’opzione Kristensen (che dovrà marcare un avversario scomodo come Kvara). Da non trascurare, infine, le opzioni che portano a Mario Rui e Juan Jesus, che potrebbero riscontrare non poche difficoltà a tenere a freno le scorribande degli attaccanti di Mourinho.