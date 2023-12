Calciomercato Roma, il clamoroso ritorno prende quota. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni alla riapertura delle operazione

Se n’è andato via di colpo, senza un motivo apparente. E molti hanno parlato e si sono chiesti il perché. Insomma, un colpo in uscita che, per quello che è stato negli anni passati, sicuramente nessuno si aspettava. Ma adesso sembra anche che la sua attuale squadra non lo voglia tenere.

E un ritorno alla Roma è possibile? Secondo alcuni sì. Beh, non tanto possibile, ma i bookmaker hanno deciso di metterci il carico da undici, dando delle speranze ai tifosi giallorossi che non lo hanno mai dimenticato. E poi, con l’addio di Renato Sanches che più passa il tempo e più appare probabile, un ritorno potrebbe anche essere preso bene dalla tifoseria. Ricordiamo però che i reali motivi che hanno portato all’addio di Matic non li conosciamo, quindi potrebbero essere solamente parole queste e nient’altro di più. Ma andiamo a vedere quello che ci dicono i bookmaker per questa possibile, ma difficile, operazione di mercato.

Calciomercato Roma, il clamoroso ritorno di Matic

Sempre Sisal è il punto di riferimento che prendiamo in considerazione. Che, tra gli altri possibili colpi di mercato della Roma per gennaio, mette in palinsesto anche un ritorno di Matic. L’ex Manchester United, arrivato in giallorosso a parametro zero, è un elemento che vista la sua esperienza potrebbe davvero fare comodo a Mourinho, ma da qui a dire che possa tornare ce ne passa. Qualche indiscrezione, a dire il vero, c’è già stata, ma niente di più.

Ma alla fine, a quanto è dato il ritorno di Matic in giallorosso: non a poco, visto che si gioca a nove volte la posta. Una bella quota, per chi vuole rischiare qualcosa, perché alla fine il calciomercato ha davvero delle vie infinite e anche l’addio del serbo la scorsa estate sembrava davvero impossibile.