Il Milan saluta Leao: c’è già la destinazione

Il Milan saluta Leao: il portoghese alla fine della stagione potrebbe dire addio ai colori rossoneri. C’è già la destinazione

La sensazione è che alla fine dell’anno il casa Milan ci sarà una mezza rivoluzione. Con Pioli davvero in bilico. Dopo lo scudetto vinto anche in maniera inaspettata, i rossoneri non hanno fatto benissimo. Sì, è vero, sono arrivati in semifinale di Champions League, però contro l’Inter dopo dieci minuti il passaggio del turno era già deciso. E poi ci sono i continui infortuni che stanno mettendo a rischio tutti ogni domenica.

Dopo l’addio di Maldini e di Massara, licenziati all’inizio di giugno, in casa Milan è evidente che qualcosa si sia rotto. C’è stato anche il ritorno di Ibrahimovic, ma non è che le cose per il momento siano cambiate anche perché lo svedese non ha la bacchetta magica. Serve del tempo per intervenire, e al Milan in questo momento non ce n’è. E questa situazione, ovviamente, mette a rischio anche tutti quei giocatori che sul mercato hanno davvero dei corteggiatori importanti. Uno su tutti quel talento che porta il nome di Rafa Leao. Che secondo i quotisti di Sisal potrebbe salutare al termine della stagione.

Il Milan saluta Leao, il Barcellona lo mette nel mirino

Ci sarebbe il forte interesse del Barcellona nei confronti del giocatore portoghese. Il numero 10 del Milan quest’anno non sta facendo bene, anzi, sicuramente anche da lui tutti si aspettano qualcosa di più. Ma dalla sua parte ha l’aver avuto qualche problemi fisico di troppo e una situazione di squadra che non lo aiuta ad esprimersi al meglio. Ecco che i catalani fanno sul serio.

E secondo i quotisti della Sisal le possibilità di un addio, entro il prossimo agosto, e cioè alla fine del calciomercato estivo, ci sono. Un passaggio di Leao in Spagna, sponda Barcellona, è dato a 6 volte la posta. Non tantissimo, se pensiamo che il rinnovo non è arrivato da molto tempo. Insomma, il Milan si deve guardare anche da questo possibile assalto. No, non è un bel momento per i tifosi rossoneri.