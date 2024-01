Championship: i pronostici sulle partite di lunedì 1 gennaio

Championship, come da tradizione la serie cadetta inglese non si ferma neanche a Capodanno: notizie e pronostici.

La Championship, l’equivalente inglese della nostra Serie B, come da tradizione scende in campo anche a Capodanno. Nel primo giorno del 2024 va in scena la ventiseiesima giornata di un campionato che al momento vede in testa il Leicester di Enzo Maresca, intento a tornare subito al piano di sopra dopo la retrocessione della scorsa primavera. I numeri non mentono, con le Foxes che stanno letteralmente dominando il torneo.

Venti vittorie, due pareggi e tre sconfitte per la squadra allenata dall’ex collaboratore di Pep Guardiola, che al momento ha 11 punti in più del Southampton terzo. Il Leicester non perde da inizio novembre e da allora ha messo insieme sei successi e due pareggi. La sfida con l’Huddersfield, quartultimo e coinvolto nella lotta per non retrocedere, non dovrebbe riservare grosse sorprese, in un match da almeno tre gol complessivi (le Foxes vantano anche il miglior attacco del campionato). L’altra big della Championship, il Leeds – un’altra squadra proveniente dalla Premier League – è invece solamente quarta, a -9 dalla promozione diretta. I Whites hanno rallentato proprio nel momento sbagliato e cioè quando l’Ipswich Town secondo ha iniziato a rallentare. Gli uomini di Daniel Farke dovrebbero in ogni caso risollevare la testa contro il Birmingham di Wayne Rooney.

È in un momento di grande forma il Southampton. I Saints, allenati dallo scozzese Russell Martin, vengono da quattro vittorie consecutive, il terzo posto adesso dista solo tre lunghezze e sembrano in grado di espugnare anche la “casa” del Norwich, Carrow Road.

Championship: il preoccupante calo dell’Ipswich Town

Il lunch match di giornata è la sfida tra l’ambizioso Sunderland, settimo ed in lotta per un posto nei playoff, e il Preston, più attardato in classifica.

Un avversario da non sottovalutare per i Black Cats. Il Preston è reduce dalla sconfitta con lo Sheffield Wednesday ma pochi giorni prima si era preso lo scalpo del Leeds: non è da escludere che allo Stadium of Light riesca a segnare almeno una rete. Trasferta insidiosa per l’Ipswich Town, secondo della classe: lo Stoke City è apparso rivitalizzato dal cambio in panchina e potrebbe mettere in difficoltà i Tractor Boys, a secco di vittorie nelle ultime 4 giornate. Il West Bromwich cercherà invece di approfittare del momento negativo dello Swansea, guidato ancora da un allenatore ad interim: i Baggies arrivano all’appuntamento in gran fiducia dopo le due vittorie di fila con Norwich e Leeds. Bristol City e QPR eviteranno con ogni probabilità la sconfitta rispettivamente contro Milwall e Cardiff, mentre i gol non dovrebbero mancare in Sheffield Wednesday-Hull City e Plymouth-Watford.

Championship: possibili vincenti

• Leeds (in Leeds-Birmingham, ore 16:00)

• Leicester (in Leicester-Huddersfield, ore 16:00)

• Bristol City o pareggio (in Bristol City-Millwall, ore 16:00)

• Southampton (in Norwich-Southampton, ore 16:00)

• QPR o pareggio (in QPR-Cardiff, ore 16:00)

• West Bromwich o pareggio (in Swansea-West Bromwich, ore 16:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

• Sunderland-Preston, ore 13:30

• Stoke City-Ipswich Town, ore 16:00

• Sheffield Wednesday-Hull City, ore 18:15

Championship: le partite da almeno tre gol complessivi

• Leeds-Birmingham, ore 16:00

• Leicester-Huddersfield, ore 16:00

• Plymouth-Watford, ore 16:00

• Norwich-Southampton, ore 16:00