Liverpool-Newcastle, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Si è creato un intenso traffico ai piani alti della Premier League. L’ultima “parola”, in questa ventesima giornata, spetta al Liverpool, che scenderà in campo ad Anfield Road nella prima partita del 2024. I Reds affronteranno i Magpies conoscendo i risultati delle dirette concorrenti ed in caso di vittoria si riprenderebbero la vetta solitaria.

La squadra di Jurgen Klopp intanto è stata raggiunta dall’Aston Villa, che ha avuto la meglio sul Burnley, ma si è rifatto sotto anche il Manchester City, che è a -2 ma deve ancora recuperare la gara rinviata a causa degli impegni nel Mondiale per Club. Nel frattempo Salah e compagni potrebbero essere scavalcati dall’Arsenal: nel momento in cui scriviamo i Gunners devono ancora affrontare il Fulham ed in caso di vittoria andrebbero momentaneamente a +1 sulla coppia Liverpool-Aston Villa. Il tecnico tedesco in conferenza stampa si è detto soddisfatto della prima parte della stagione, con i Reds in piena corsa per gli obiettivi più importanti. Il Liverpool non perde in campionato dalla famosa sfida di Londra con il Tottenham – quella della clamorosa svista arbitrale – e da allora le uniche sconfitte (indolori) sono arrivate in Europa League.

Crisi Newcastle

Momento particolarmente negativo invece per il Newcastle, che ha incassato sei sconfitte nelle ultime sette partite tra coppe e campionato.

La situazione non è delle migliori per i bianconeri di Eddie Howe, scivolati al nono posto in classifica, a -11 dal quarto posto. Bissare l’ottimo risultato dello scorso anno ad oggi sembra praticamente impossibile per una squadra che da inizio stagione ha dovuto fare i conti con una marea di infortuni. Sempre numerose le assenze in casa Newcastle, anche in vista del match di Anfield: l’unico che potrebbe recuperare è Joelinton, che era in panchina durante la sfida con il Nottingham Forest nel Boxing Day, persa 3-1 dai Magpies. In realtà è affollata anche l’infermeria del Liverpool: Klopp deve rinunciare a Tsimikas, Matip, Bajcetic, Thiago Alcantara e Robertson. In dubbio invece la presenza di Mac Allister. Per Salah, infine, si tratta dell’ultima partita coi Reds prima della Coppa d’Africa.

Come vedere Liverpool-Newcastle in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Il Liverpool dovrebbe riuscire ad approfittare del momento particolarmente negativo del Newcastle, che peraltro è la penultima squadra della Premier League per rendimento esterno. Se aggiungiamo che l’ultima vittoria dei Magpies ad Anfield risale al secolo scorso – era il 1994 – allora viene facile immaginare un largo successo dei Reds in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Liverpool-Newcastle

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Gomez; Szoboszlai, Endo, Gravenberch; Salah, Gakpo, Darwin Nunez.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Schar, Botman, Burn; Joelinton, Bruno Guimaraes, Miley; Almiron, Isak, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1