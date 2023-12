Fiorentina-Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Torino è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Ci sono anche Fiorentina e Torino nel gruppone di squadre che, a due giornate dalla fine del girone d’andata, lottano per un posto nelle coppe europee. La Viola in questo momento ha sei punti in più rispetto ai granata e può dare del tu al quarto posto, che è occupato dal sorprendente Bologna – prossimo avversario della Fiorentina in Coppa Italia – avanti di una sola incollatura.

Più staccata la squadra di Ivan Juric, appaiata alla Lazio a quota 24: il distacco tra la Roma sesta e il Toro decimo è di appena quattro lunghezze. Non è sbagliato, dunque, definire quello del “Franchi” uno scontro diretto a tutti gli effetti per l’Europa. La Fiorentina, dopo aver perso punti per strada nonostante avesse giocato meglio rispetto agli avversari (vedi sconfitte con Juve, Milan e Lazio) ha scoperto improvvisamente il famigerato “corto muso”. Contro Verona e Monza i viola pur non brillando a livello di gioco l’hanno spuntata di misura (1-0 in entrambi i casi). Il denominatore comune di queste due vittorie è l’attaccante argentino Lucas Beltran, decisivo sia contro gli scaligeri che con i brianzoli. In Brianza venerdì scorso i gigliati hanno fatto registrare il terzo clean sheet nelle ultime quattro giornate di campionato e non perdono (compresa la Conference League) dalla sconfitta con il Milan dello scorso novembre. È in un buon momento anche il Torino, da metà ottobre battuto esclusivamente dal Bologna.

I granata raramente segnano sempre con il contagocce ma – soprattutto davanti al proprio pubblico – di gol ne subiscono molto pochi. Finora ne hanno incassato uno in meno (17) della stessa Fiorentina. Sono diventati quattro i risultati utili di fila dopo l’1-1 con l’Udinese, ripresa a due minuti dalla fine da un gol dell’ex veronese Ilic.

Fiorentina-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Toccherà di nuovo a Beltran partire dal 1′, a meno che l’ex River abbia smaltito il problema muscolare che l’ha costretto ad uscire venerdì a Monza. Italiano, ancora orfano di Gonzalez, spera di riuscire a recuperare almeno uno Bonaventura e Quarta. Altrimenti schiererà una formazione molto simile a quella che una settimana fa ha affrontato i biancorossi Palladino, con Ranieri in difesa e Barak sulla trequarti dietro l’unica punta.

Juric cambia sulle fasce: Bellanova rientra dalla squalifica e si andrà a posizionare a destra, mentre sulla corsia mancina Vojvoda sembra in vantaggio su Lazaro.

Come vedere Fiorentina-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fiorentina e Torino, in programma venerdì alle 18:30 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nella passata stagione il Torino riuscì a sfatare il tabù Franchi battendo 1-0 la Viola, che poi si prese subito la rivincita in Coppa Italia. Anche stavolta sembrano esserci tutti i presupposti per una sfida equilibrata e non di facile lettura, con i granata che dovrebbero riuscire a gonfiare almeno in un’occasione la rete della squadra di Italiano. La Fiorentina, infatti, qualche chance all’avversario di turno la concede quasi sempre.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Torino

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Duncan, Arthur; Kouamé, Barak, Ikoné; Beltran.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Sanabria; Zapata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1