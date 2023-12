Napoli-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Monza è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Sono passati solamente pochi mesi, eppure sembrano così lontani i tempi dello scudetto in casa Napoli. L’atmosfera che si respira a Castel Volturno è sempre più cupa: gli azzurri sabato scorso hanno perso l’ennesimo scontro diretto, stavolta contro una diretta concorrente per il quarto posto come la Roma – difendere il tricolore è ormai utopia, visto che l’Inter capolista è finita a +17 dai partenopei – dopo essersi arresi 2-0 all’Olimpico ed aver chiuso addirittura in nove uomini.

Le espulsioni di Politano ed Osimhen, entrambi apparsi nervosissimi, la dicono lunga sullo stato d’animo della squadra campione d’Italia, nella scorsa settimana eliminata pure dalla Coppa Italia per mezzo del Frosinone (0-4 al Maradona). La reazione auspicata da Walter Mazzarri dopo la debacle con i ciociari non c’è stata. Deludente anche l’impatto del tecnico livornese, che da quando ha preso il posto di Garcia ha ottenuto solamente tre vittorie (Atalanta, Braga, Cagliari) a fronte di ben cinque sconfitte tra le varie competizioni. Insomma, i problemi emersi durante la gestione precedente non sono stati risolti, con il Napoli che adesso vede a rischio anche la qualificazione alla prossima Champions League. Sarà fondamentale, a questo punto, non sbagliare la gara con il Monza, l’ultima del 2023, per tenere il passo di Bologna, Fiorentina e Roma, rispettivamente a +4, +3 e +1 dagli azzurri. I brianzoli hanno rallentato da un paio di settimane a questa parte e nelle due sconfitte consecutive con Milan e Fiorentina (3-0 e 0-1) è latitato anche il gioco: spetterà al tecnico Palladino trovare soluzioni alternative.

Napoli-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Non mancherà solamente Osimhen contro il Monza. Si è fatto male Lobotka, il “cervello” del centrocampo: lo slovacco ne avrà almeno per un paio di settimane. Davanti toccherà a Simeone, mentre il posto di Politano verrà preso da Raspadori. In difesa si ricompone invece la coppia Rrahmani-Juan Jesus: anche il centrale brasiliano Natan è in infermeria.

Dall’altro lato, Palladino potrebbe scegliere la soluzione Mota centravanti, facendo partire Colombo dalla panchina. Qualche problema in difesa, dove è destinata a pesare l’assenza di Pablo Marì, squalificato. Non è da escludere che Akpa Akpro venga confermato a centrocampo.

Come vedere Napoli-Monza in diretta tv e in streaming

Napoli-Monza, in programma venerdì alle 18:30 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Una partita da vincere a tutti i costi per un Napoli che nelle ultime due uscite è apparso in caduta libera. Gli azzurri, senza il loro cannoniere Osimhen, dovranno fare attenzione ad un Monza che non ha particolari assilli di classifica e che vuole riscattare le due brutte prestazioni con Milan e Fiorentina. La squadra di Mazzarri resta favorita in una gara in cui il numero di reti complessive dovrebbe essere compreso tra due e quattro. Da tenere presente che l’ultimo clean sheet dei partenopei in campionato risale allo scorso novembre.

Le probabili formazioni di Napoli-Monza

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Cajuste, Zielinski; Raspadori, Simeone, Kvaratskhelia.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Akpa Akpro, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Pessina; Mota Carvalho.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1