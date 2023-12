Torino-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Torino-Udinese è una partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

La vittoria casalinga contro l’Empoli ha permesso al Torino di scavalcare in un solo colpo sia Lazio che Monza e rifare dunque capolino nella parte sinistra della classifica, subito a ridosso della zona Europa. La squadra di Ivan Juric si conferma solidissima tra le mura amiche – quattro vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta nei match casalinghi disputati finora – e può legittimamente tornare a coltivare ambizioni continentali.

Per dimostrare di poter rimanere in corsa per uno dei posti che valgono la partecipazione ad una delle competizioni europee al Torino adesso serve trovare la giusta continuità. E soprattutto una certa costanza dal punto di vista offensivo, che per ora gli sta assicurando il più importante degli acquisti estivi, Duvan Zapata. L’attaccante colombiano arrivato dall’Atalanta nelle ultime tre partite ha realizzato una doppietta contro la sua ex squadra e deciso la partita con l’Empoli (1-0) di sabato scorso. Juric punta ancora su di lui nel penultimo match del 2023 contro l’Udinese, altra gara da non sbagliare per restare attaccato al treno Europa. I friulani non sono messi benissimo: un miglioramento c’è stato sotto la gestione Cioffi ma i bianconeri hanno dilapidato punti importanti facendosi rimontare nel finale di gara da Atalanta (1-1), Verona (3-3) e Sassuolo (2-2) nelle ultime tre partite casalinghe. In trasferta invece l’Udinese non vince ormai da metà novembre, quando a sorpresa si impose di misura sul Milan a San Siro (0-1). La classifica continua a preoccupare i friulani, che hanno un solo punto in più dell’Empoli terzultimo.

Torino-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Juric sembra orientato a confermare l’undici che una settimana fa è sceso in campo contro l’Empoli: davanti a supportare Zapata ci penseranno Sanabria e Vlasic. L’unica novità potrebbe riguardare la corsia destra: toccherà a Lazaro prendere il posto di Bellanova, che è squalificato. Dietro spazio ai soliti Tameze, Buongiorno e Rodriguez.

Nell’Udinese Samardzic partirà con ogni probabilità dalla panchina. Si rivede invece Lovric, il sostituto dello squalificato Payero. In attacco Cioffi confermerà Lucca, di nuovo in gol contro il Sassuolo: l’ex Ajax verrà affiancato dall’esperto Thauvin.

Come vedere Torino-Udinese in diretta tv e in streaming

Torino-Udinese, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il pareggio è un risultato che non è uscito fuori in nessuno degli ultimi nove precedenti tra Torino e Udinese. E neanche questa potrebbe essere la volta buona: i granata in casa concedono pochissimo e tendenzialmente all’Olimpico si segna sempre con il contagocce, con la squadra di Juric abbonata ai clean sheet. La sfida con i friulani non dovrebbe fare eccezione ed è per questo che ipotizziamo un match in cui il numero delle reti complessive sarà verosimilmente inferiore a tre. Torino leggermente favorito.

Le probabili formazioni di Torino-Udinese

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Lazzaro, Ilic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Sanabria; Zapata.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kristensen, Kabasele, Perez; Ebosele, Pereyra, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca.

Il Torino riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0