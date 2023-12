I pronostici di giovedì 28 dicembre: Premier League e Saudi Pro League

I pronostici di giovedì 28 dicembre: si giocano due partite di Premier League, in campo anche la Saudi Pro League e altri campionati minori.

Le due partite più importanti di questo ultimo giovedì del 2023 si giocano in Premier League e una in particolare promette spettacolo e gol. In Brighton-Tottenham infatti si affrontano due allenatori – De Zerbi e Postecoglou – amanti del calcio offensivo, con risultati finora diversi.

Il Brighton ha risentito del doppio impegno con l’Europa League ed è molto lontano dal quarto posto, colpa soprattutto della mancanza di solidità in difesa: in campionato non ha mai fatto registrare un clean sheet e tra le prime 10 nessuno ha subito più gol (31). Il Tottenham nonostante l’addio di Hary Kane continua a segnare con grande regolarità ed è in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League: i gol non dovrebbero mancare.

Pronostici altre partite

Nell’altra sfida di serata l’Arsenal parte favorito nel derby contro il West Ham. L’ultimo precedente risale allo scorso novembre, quando le due squadre si affrontarono in League Cup: finì 3-1 per il West Ham, che approfittò del corposo turnover di Arteta. Stavolta il tecnico basco se la giocherà con i titolarissimi e punterà anche sul supporto di uno stadio in cui gli Hammers non vincono dal 2015. I Gunners dovrebbero dunque riuscire a chiudere il 2023 con un successo, in una gara da almeno tre gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Brighton-Tottenham, Premier League, ore 20:30

Vincenti

• AL Ettifaq (in AL Ettifaq-AL Hazem, Saudi Pro League, ore 16:00)

• Tottenham o pareggio (in Brighton-Tottenham, Premier League, ore 20:30)

• Arsenal (in Arsenal-West Ham, Premier League, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al-Rayyan-Qatar SC, Qatar Stars Cup, ore 15:30

• AL Duhail-Al-Arabi Doha, Qatar Stars Cup, ore 17:30

• Brighton-Tottenham, Premier League, ore 20:30

• Arsenal-West Ham, Premier League, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra

• Al-Rayyan-Qatar SC, Qatar Stars Cup, ore 15:30

• AL Duhail-Al-Arabi Doha, Qatar Stars Cup, ore 17:30

Il “clamoroso”

Arsenal vincente e almeno un gol per squadra (in Arsenal-West Ham, Premier League, ore 21:15)