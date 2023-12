Gratta e vinci da pelle d’oca: la profezia degli Aerosmith si è avverata

Gratta e vinci, quello che è accaduto ha davvero dell’incredibile: anche lui stenta ancora a realizzare la fortuna che gli è piovuta addosso.

All’ora di pranzo il locale in cui lavora si riempie sempre nel giro di pochi minuti. Lo staff in servizio presso di esso sa bene, quindi, che è meglio preparare tutto in largo anticipo, onde evitare che gli impiegati vadano nel panico nel momento in cui i clienti iniziano ad arrivare.

E Donald Eller Jr., cuoco del Bigdogz grill di Johnstown, in Pennsylvania, non se lo fa mai ripetere due volte. Lo scorso martedì il suo turno sarebbe dovuto iniziare a mezzogiorno in punto, ma il 54enne è giunto sul posto qualche minuto prima. Si è recato al lavoro, come fa ormai da anni, a bordo della sua malconcia Buick LeSabre del 2005, i cui pezzi sono tenuti insieme alla bell’e meglio con delle fascette di fortuna. Una volta al ristorante, quel giorno, ha deciso di concedersi un piccolo “sfizio”: un Gratta e vinci, che ha comprato in un vicino distributore automatico di tagliandi.

In attesa che il suo turno iniziasse, si è accomodato ad uno dei tavoli del locale e ha tirato fuori il grattino appena iniziato. Gli altoparlanti diffondevano, nel frattempo, una canzone storica, l’indimenticabile Dream On degli Aerosmith. Il testo del brano, per chi non lo conosce, dice qualcosa del tipo sogna finché i tuoi sogni non diventano realtà. E dire che sia stata profetica sarebbe, in questo caso, estremamente riduttivo.

Gratta e vinci, gli Aerosmith avevano proprio ragione

Mentre gli Aerosmith intonavano quella melodia carica di ottimismo, Donald ha iniziato a grattare il biglietto. Quando si è reso conto che sotto quella patina argentata si nascondeva 1 milione di dollari, è quasi svenuto.

Ancora oggi, a una settimana di distanza da quel bellissimo giorno, non ha pienamente realizzato quello che è accaduto. “Ho guardato il biglietto e l’ho controllato altre tre volte – ha rivelato ai funzionari della Lotteria – e ho pensato OK, è quello che dice. Non riesco ancora a capacitarmi di aver vinto tutti quei soldi“. Sta di fatto che quel giorno, dopo essere uscito a prendere una boccata d’aria, è tornato in cucina e si è messo a lavorare come se niente fosse. Aveva bisogno di un po’ di tempo, ci sta, per metabolizzare quello che era appena accaduto.

A breve riceverà il denaro vinto con quel Gratta e vinci e la prima cosa che farà, come facilmente intuibile, è comprare un’auto nuova di zecca. Dopo oltre 30 anni trascorsi in cucina andrà poi in pensione, per dedicarsi alla pesca. E ha intenzione, infine, di comprare una casa nel suo paese d’origine, Windber.