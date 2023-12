Tennis, giù il sipario: carriera finita, tifosi senza parole

Tennis, la sua carriera è ormai giunta al capolinea: la notizia del suo addio improvviso ha rattristato i tifosi.

Dire che non sia stato uno dei più grandi tennisti che la storia del circuito maggiore ricordi sarebbe una grandissima bugia. Lui la storia del tennis internazionale l’ha scritta, d’altra parte, motivo per il quale è giusto anche che gli vengano riconosciuti i meriti che gli spettano di diritto.

E sapevamo che la sua carriera stava ormai per giungere al capolinea, solo che non avevamo idea di quando sarebbe accaduto. Potevamo intuirlo, viste le sue condizioni fisiche non più propriamente ottimali, ma si è rialzato talmente tante di quelle volte, nel corso della sua carriera, che non ci avrebbe stupiti neanche un po’ vederlo tornare di nuovo agli antichi fasti. Non avremmo dovuto sognare ad occhi aperti, però. Anche lui, sebbene così non sembri, è umano. Fortissimo, certo, inarrestabile, inarrivabile, ma fatto di carne ed ossa esattamente come tutti gli altri.

Di chi stiamo parlando? Del campionissimo scozzese Andy Murray, che non dovrebbe certo avere bisogno di presentazioni. Giusto per ricapitolare le tappe salienti della sua vita meravigliosa diremo, però, che ha vinto 3 Slam, che è rimasto in vetta al ranking mondiale per 41 settimane di fila e che ha collezionato, in totale, tenetevi forte, la bellezza di 41 titoli Atp. Un tennista dal talento straordinario, grande esempio di forza e di resilienza. Uno di quegli atleti destinati a rimanere, insomma, nella storia.

Tennis, ultima chiamata: parola di Henman

Il diretto interessato non ha ancora fatto parola del suo futuro, ma Tim Henman, secondo quanto riporta Eurosport, ha spifferato il suo segreto. A detta dell’ex tennista di Oxford, questa potrebbe essere l’ultima stagione di Andy Murray.

“Lui è l’unico che lo sa veramente – ha detto in merito al presunto ritiro dello scozzese, che sarebbe nell’aria già da un po’ – Sicuramente è ancora molto motivato. L’ho visto allenarsi al National Tennis Centre di Roehampton. Sta passando molto ore in campo e in palestra e mi auguro che tutto questo tempo e sforzo che sta impiegando vengano ricompensati”. “Alla fine dell’anno scorso – ha aggiunto, in supporto alla sua ipotesi – non sembrava che si stesse divertendo in campo. Il suo atteggiamento non era dei migliori. In questa fase della sua carriera, vorresti vedere non solo buoni risultati, ma soprattutto che si diverta in campo. Non giocherà a tennis professionistico per sempre”

“È in campo con un’anca metallica – ha detto ancora Henman – ancora con la fame, la voglia e la determinazione di trovare un modo per vincere”. Ed è proprio questo, la sua incredibile resilienza, il suo amore sconfinato per il tennis, la cosa che più rimpiangeremo nel caso in cui Murray dovesse davvero appendere la racchetta al chiodo.