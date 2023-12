Chelsea-Crystal Palace, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Chelsea-Crystal Palace è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

Mauricio Pochettino non ha ancora trovato la ricetta giusta per riportare in alto il Chelsea. I Blues, da quando al timone c’è il tecnico argentino, non hanno fatto grandi passi in avanti rispetto alla scorsa stagione, conclusa addirittura in dodicesima posizione. Quasi un paradosso, se consideriamo quanti soldi abbia investito la nuova proprietà dall’estate 2022 e cioè da quando ha rilevato il club londinese dopo l’addio di Roman Abramovich.

Fatto sta che, quando manca una giornata al fatidico giro di boa, il Chelsea è solo decimo in classifica, ancora molto distante dall’Europa. Nel girone di ritorno servirà necessariamente alzare il livello per riacciuffare le altre big che in questo momento hanno tutte più punti dei Blues. In attesa di capire se il club continuerà ad investire sul mercato – si parla insistentemente di Osimhen, che ha appena rinnovato con il Napoli fino al 2026 – Pochettino spera di poter affrontare la seconda parte della stagione con tutti gli effettivi a disposizione: uno su tutti quel Christopher Nkunku arrivato in pompa magna in estate dal Lipsia ma che finora non ha praticamente mai giocato a causa di un brutto infortunio.

Eagles in crescita

Per evitare poi che questa diventi un’altra stagione avara di soddisfazioni il Chelsea punterà forte sulla League Cup, competizione in cui ha appena staccato il pass per le semifinali.

Ci sarà tempo, tuttavia, per pensare alla doppia sfida con il Middlesbrough, in programma a gennaio. In questo turni infrasettimanale i Blues tornano a Stamford Bridge per affrontare il derby con il Crystal Palace di Roy Hodgson, reduce da pareggio con il Brighton di De Zerbi. Secondo pari di fila per le Eagles, che dopo aver evitato clamorosamente la sconfitta con il Manchester City sono uscite indenni anche dalla sfida con i Seagulls (1-1). Anche contro il Brighton si è visto un Palace in crescita, che vuole mettercela tutta per portare a casa una vittoria che manca addirittura da inizio novembre.

Come vedere Chelsea-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

La sfida tra Chelsea e Crystal Palace è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Chelsea ha sempre avuto la meglio sul Crystal Palace negli ultimi 12 precedenti tra le due squadre e non perde contro i cugini dal 2017. Blues favoriti anche stavolta ma è assai probabile che la squadra di Hodgson riesca a segnare almeno una rete: nelle ultime nove giornate solo in un’occasione le Eagles sono rimaste a secco di gol.

Le probabili formazioni di Chelsea-Crystal Palace

CHELSEA (4-3-3): Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Badiashile, Colwill; Caicedo, Gallagher, Enzo Fernandez; Mudryk, Jackson, Broja.

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Henderson; Clyne, Andersen, Guéhi, Mitchell; Lerma, Richards, Hughes; Olise, Mateta, J. Ayew.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1