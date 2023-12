Brentford-Wolverhampton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Brentford-Wolverhampton è una partita valida per la diciannovesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

Il Brentford non scende in campo dallo scorso 17 dicembre e nell’ultimo fine settimana fa ha “riposato”, visto che la partita con il Manchester City è stata rinviata a causa dell’impegno dei Cityzens nel Mondiale per Club (vinto in finale contro il Fluminense). Una pausa che ha probabilmente giovato alle Bees: ultimamente, infatti, i londinesi non stanno affatto brillando ed in classifica sono precipitati al tredicesimo posto.

Cinque le sconfitte subite nelle ultime sei giornate dagli uomini di Thomas Frank. Da metà novembre in poi il tecnico danese sembra aver smarrito la bussola e la sua unica gioia in questo lasso di tempo è stata la vittoria con il neopromosso Luton Town. Cosa succede al Brentford, squadra che da quando è tornata in massima serie, due anni fa, ha dimostrato di poter raggiungere senza problemi la salvezza e togliersi anche qualche soddisfazione contro le big della Premier League? Innanzitutto l’attacco non sta girando. Ad esclusione della partita con il Luton, battuto 3-1 al Community Stadium, dalla sconfitta con il Liverpool le Bees hanno realizzato solamente due gol, non riuscendo allo stesso tempo a tenere mai la porta inviolata. Frank non vede l’ora di poter tornare a contare su Ivan Toney, il cannoniere biancorosso che sta scontando una lunga squalifica per calcioscommesse: il suo rientro è previsto per metà gennaio.

Numeri simili

L’obiettivo a breve termine del Brentford, intanto, è mettere fine alla striscia negativa e la gara casalinga con il Wolverhampton sembra capitare a fagiolo.

I Wolves in questo momento hanno numeri molto simili. E, come le Bees, stanno provando a restare il più possibile lontani dalla zona rossa, essendo reduci da una stagione turbolenta in cui hanno rischiato seriamente di retrocedere. La squadra di Gary O’Neil però in trasferta fa più fatica. Le uniche vittorie fuori casa dei nero-oro sono arrivate ad agosto contro l’Everton e ad ottobre contro il Bournemouth.

Come vedere Brentford-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

La sfida tra Brentford e Wolverhampton è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Da quando il Brentford è tornato in Premier League è riuscito a battere i Wolves solamente volta su quattro. La squadra di O’Neil, nonostante fuori casa non stia brillando, potrebbe dare di nuovo filo da torcere alle Bees in una gara in cui andranno con ogni probabilità a segno entrambe. Il Brentford stavolta dovrebbe evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Brentford-Wolverhampton

BRENTFORD (3-5-2): Flekken; Jorgensen, Pinnock, Goode; Norgaard, Damsgaard, Roerslev, Janelt, Ghoddos; Wissa, Potter.

WOLVERHAMPTON (3-4-3): Bentley; Kilman, Dawson, Toti Gomes; Semedo, Lemina, Joao Gomes, Bellegarde; Sarabia, Cunha, Hwang.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1