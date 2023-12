Pronostici lunedì 26 dicembre: Premier League, Championship e Serie B

I pronostici di lunedì 26 dicembre, è tempo di Boxing Day: in campo come da tradizione Premier League, Championship e Serie B.

Dopo la sosta del giorno di Natale si torna in campo con la tradizionale abbuffata di partite del Boxing Day: si gioca in Premier League, Championship, League One e League Two in Inghilterra, mentre in Italia va in scena un intero turno di Serie B, l’ultimo del 2023 con ben dieci parite a chiudere il girone di andata.

In Premier League vittorie alla portata per Newcastle e Liverpool contro Nottingham Forest e Burnley. Tra League One e League Two occhio ai possibili successi di Peterborough, Wimbledon, Bradford e MK Dons.

Pronostici altre partite

In Championship gol a grappoli previsti in Preston-Leeds, Huddersfield-Blackburn e Bournemouth-Fulham, promette spettacolo anche il big match della Saudi Pro League tra i campioni in carica dell’Al Ittihad e l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, Talisca e Brozovic.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Parma vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Brescia-Parma, Serie B, ore 15:00

Vincenti

• Newcastle (in Newcastle-Nottingham Forest, Premier League, ore 13:30)

• Bournemouth o pareggio (in Bournemouth-Fulham, Premier League, ore 16:00)

• Liverpool (in Burnley-Liverpool, Premier League, ore 18:30)

League One/League Two: possibili Vincenti

• Peterborough (in Peterborough-Reading, League One, ore 16:00)

• Wimbledon (in Wimbledon-Sutton, League Two, ore 16:00)

• Bradford (in Bradford-Morecambe, League Two, ore 16:00)

• MK Dons (in MK Dons-Colchester, League Two, ore 16:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Preston-Leeds, Championship, ore 13:30

• Huddersfield-Blackburn, Championship, ore 16:00

• Al Ittihad-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 19:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Bournemouth-Fulham, Premier League, ore 16:00

• Palermo-Cremonese, Serie B, ore 18:00

• Ipswich-Leicester, Championship, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Ternana-Pisa, Serie B, ore 15:00)