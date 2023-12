Gratta e vinci, sarebbe bastato un click ma lui non lo sapeva

Gratta e vinci, quello che è successo si sarebbe potuto tranquillamente evitare: bastava fare questo, ma non poteva immaginarlo.

A volte si gioca per il semplice gusto di farlo. Senza neanche assaporare il momento della giocata stessa e senza badare troppo, soprattutto, ai dettagli. Ed è una vera fortuna che le cose, alla fine, si siano risolte per mano del destino, che è prontamente intervenuto al momento giusto.

Potreste pensare che stiamo farneticando, ma non è così. Questa riflessione iniziale era doverosa, infatti, perché potessimo raccontarvi la storia di un uomo di Shepherd, nel Michigan, che non aveva la più pallida idea del fatto che bastasse un click. Che ha rischiato di mandare al macero, nel vero senso della parola, una fortuna gigantesca. Per fortuna c’è stato il lieto fine, ma il pensiero di ciò che avrebbe potuto perdere, ne siamo sicuri, continuerà a tormentarlo ancora per un po’.

Veniamo a noi L’uomo in questione, un 29enne, di recente si era recato ad acquistare un Gratta e vinci nella vicina Mount Pleasant. Aveva parcheggiato il suo camion, era sceso a comprarlo e poi, di ritorno verso il suo mezzo, aveva raschiato la patina argentata per scoprire se la dea bendata avesse deciso di baciarlo o meno. Ha dato un’occhiata al tagliando e, nella convinzione di aver buttato i dollari spesi per acquistarlo, lo aveva lanciato nel cruscotto del suo camion. Al che, era ripartito alla volta della destinazione che doveva raggiungere.

Gratta e vinci, dritto nella spazzatura: ci è mancato poco

La fortuna che gli era capitata tra le mani giaceva quindi lì, completamente indisturbata, nel polveroso e disordinato cruscotto del mezzo che guidava. Ci sono voluti quattro mesi, pensate un po’, perché scoprisse che quel giorno si era sbagliato e che in quel biglietto si nascondeva, in realtà, un vero e proprio tesoro.

Qualche giorno fa, la moglie gli ha consegnato una manciata di Gratta e vinci, chiedendogli di recarsi presso una qualunque ricevitoria affinché l’impiegato di turno potesse scannerizzarne i codici e appurare che non fossero vincenti. Il 29enne, già che c’era, ha afferrato i tagliandi che nel tempo aveva accumulato nel cruscotto. E così, quando ha consegnato il suo Money all’impiegato, l’alert sullo schermo ha rivelato che quel grattino era vincente e che gli spettavano 2 milioni di dollari.

“Sono rimasto senza parole – così ha commentato l’accaduto parlandone con i funzionari della Lotteria – È un miracolo che questo biglietto non sia finito nella spazzatura!”. Se solo avesse saputo che basta un click, che i tagliandi possono essere scannerizzati in autonomia con le apposite app delle Lotterie, tutto questo non sarebbe mai successo. E non ci sarebbero voluti 4 mesi per riscuotere quella vincita stratosferica.