Gratta e Vinci, come scoprire quali sono vincenti: metodo infallibile

Esiste un metodo facile facile e al 100% chiaro per capire se un tagliando Gratta e Vinci appartiene alla categoria dei biglietti vincenti.

Sembra paradossale, ma tantissimi giocatori che scelgono di tentare la fortuna con un Gratta e Vinci non sono in realtà capaci di penetrare a fondo le regole che determinano le vincite. Ecco perché non è raro che dei biglietti vincenti vengano buttati via. Per fortuna esiste un metodo facile e sicuro per scoprire quali tagliandi sono effettivamente vincenti. Sì, è davvero un metodo infallibile!

Per superare ogni imbarazzo è possibile sfruttare la tecnologia. Tramite l’app dedicata si può scoprire se è vincente o meno. L’applicazione in questione è disponibile qui.

Con la app ufficiale delle lotterie in Italia, MyLotteries, disponibile sui dispositivi Android e iOS, i giocatori hanno la possibilità di sfruttare numerose funzionalità, tra cui appunto il controllo vincite. A parte ciò, l’app rende disponibili varie informazioni sul gioco, sui regolamenti, sulle novità e sulle vincite dell’anno.

App per scoprire quali sono vincenti: il metodo infallibile per il Gratta e Vinci

Con l’App My Lotteries si può dunque verificare se il biglietto acquistato è vincente. Per farlo è sufficiente inquadrare il codice presente nella parte grattata bassa dei biglietto. Di solito sotto la dicitura PREMIO MASSIMO. Inquadrato il codice, la app emetterà un esito. E così i giocatori hanno la possibilità di controllare di essere in possesso o meno del Gratta e Vinci vincente in poco tempo e senza possibilità di errore.

Di solito, il piacere nel gioco sta proprio nello scoprire grattando, cioè istantaneamente, se si ha vinto qualcosa. Ma le statistiche rivelano che tanti giocatori hanno oggettive difficoltà a comprendere i meccanismi di vincita, specie per i tagliandi con più giochi in uno. E per questo è nata, evidentemente, la funzione controllo vincite presente sull’app.

Conviene usarla se si è in dubbio o se non si ha abbastanza dimestichezza con il gioco. Per scaricarla ci vogliono pochi secondi. Ed è facile usarla.

Un’altra funzione interessante presente nell’app rende note le probabilità di vincita, grazie a un contatore alimentato da un algoritmo automatico, allineato con periodicità fissa alle vincite conseguite.

Inoltre la app dà la possibilità di usare lo Store Locator. In pratica, attivando la geolocalizzazione, si possono visualizzare tutte le ricevitorie e i punti vendita nelle vicinanze in cui è possibile giocare al Gratta e Vinci.