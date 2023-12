Liverpool-Arsenal, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Liverpool-Arsenal è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Il match clou del turno prenatalizio della Premier League, quella che precede il tradizionale Boxing Day, è senz’altro quello tra Liverpool e Arsenal, rispettivamente la seconda e la prima della classe, divise da un solo punto. Al momento del fischio d’inizio sia i Reds che i Gunners potrebbero però essere stati sorpassati dal sorprendente Aston Villa di Unai Emery, terzo a pari punti con il Liverpool ed in campo un giorno prima contro il fanalino di coda Sheffield United.

Più lontano, invece, il City, in questi giorni impegnato in Arabia Saudita con il Mondiale per Club: i campioni in carica hanno frenato bruscamente nell’ultimo mese, scivolando a -4 dal Liverpool e a -5 dall’Arsenal. Una vittoria, dunque, pur non essendo decisiva avrebbe un valore particolarmente significativo, sebbene manchi ancora un intero girone di ritorno alla fine dei giochi. La squadra di Jurgen Klopp sogna il sorpasso: è reduce dal 5-1 rifilato in League Cup al West Ham e che è valso un biglietto per le semifinali della competizione nazionale. Contro gli Hammers il Liverpool ha ritrovato quei gol che aveva improvvisamente smarrito domenica scorsa contro il Manchester United (0-0): non sono bastati 34 tiri per bucare la porta di Onana. L’Arsenal, a differenza dei Reds, non ha avuto alcun impegno infrasettimanale, avendo il privilegio dopo un tour de force impegnativo di concentrarsi solo sul big match di Anfield Road.

Liverpool ancora imbattuto ad Anfield

L’ultima uscita degli uomini di Mikel Arteta risale a domenica, con l’allenatore basco che ha prevalso sul collega De Zerbi, tecnico del Brighton, battuto 2-0 all’Emirates Stadium.

La casa dei Gunners si conferma una fortezza: in casa l’Arsenal non ha mai perso in questo campionato, totalizzando 7 vittorie e 2 pareggi. Meno bene in trasferta, dove sono arrivate le uniche due sconfitte di Odegaard e compagni. Il problema, per Arteta, è che anche il Liverpool in casa ha un rendimento quasi immacolato: sette vittorie e un pareggio davanti al proprio pubblico. Nella passata stagione le due squadre non lesinarono spettacolo: a Londra ebbe la meglio l’Arsenal 3-2, mentre nel ritorno il Liverpool non riuscì a vendicare la sconfitta dell’andata, accontentandosi di un punto (2-2).

Come vedere Liverpool-Arsenal in diretta tv e in streaming

La sfida tra Liverpool e Arsenal è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Sarà una partita a scacchi, come ogni scontro al vertice che si rispetti. Difficile immaginare tuttavia un Liverpool sconfitto, visto che in casa finora ha quasi rasentato la perfezione. I precedenti, poi, sorridono a Klopp, che ad Anfield non ha mai perso contro l’Arsenal. Occhio, però, a dare per morti i Gunners, che in trasferta hanno subito meno gol di tutti.

Le probabili formazioni di Liverpool-Arsenal

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Endo, Jones; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2