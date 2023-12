Liverpool-West Ham, League Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Liverpool-West Ham è un match valido per i quarti di finale di League Cup e si gioca mercoledì alle 21:00: probabili formazioni e pronostici.

Stando alle quote dei bookmaker, è il Liverpool la grande favorita di quest’edizione della League Cup. I Reds sono gli unici ad essere rimasti in corsa tra quelle squadre che attualmente occupano i primi quattro posti della Premier League: la possibilità di bissare il trionfo di due stagioni fa, quando Salah e compagni nel giro di pochi mesi si aggiudicarono entrambe le due coppe nazionali, è dunque molto alta.

Sarebbe il decimo trionfo nella competizione per uno dei club più vincenti del calcio inglese. Certo, tutto dipenderà da come gli uomini di Jurgen Klopp decideranno di affrontare gli impegni di questa coppa, che ovviamente al momento non rientra fra le priorità. Il Liverpool viene infatti da un tour de force niente male, in cui ha dovuto onorare anche le sfide di Europe League nonostante la qualificazione fosse già acquisita da un paio di giornate. I Reds domenica sono apparsi poco lucidi nel big match con il Manchester United ad Anfield Road, terminato 0-0: Klopp ha detto che la sua squadra è stata addirittura più dominante rispetto al 7-0 dello scorso anno contro i Red Devils, non riuscendo però a concretizzare le innumerevoli occasioni (ben 34 i tiri nella porta difesa da Onana) avute per passare in vantaggio. La mancata vittoria ha fatto scivolare il Liverpool nuovamente in seconda posizione, scavalcato dall’Arsenal: sono i Gunners adesso ad avere un punto in più.

Gli Hammers sognano un’altra impresa

È reduce da un doppio successo invece il West Ham. Gli Hammers hanno difeso il primo posto in Europa League dall’assalto del Friburgo, battuto 2-0 al London Stadium, e successivamente hanno travolto 3-0 il Wolverhampton in campionato, voltando così subito pagina dopo il pesantissimo 5-0 rimediato nella giornata precedente nel derby col Fulham.

La squadra di David Moyes si è già presa uno scalpo importante nel quarto turno di League Cup, avendo avuto la meglio sull’Arsenal in un’altra stracittadina londinese – un mese e mezzo fa finì 3-1 per gli Hammers – e adesso ci riprova contro il Liverpool, già affrontato a settembre, sempre ad Anfield (3-1 per i Reds). Klopp farà come al solito tanto turnover: si candidano da titolare Gakpo ed Elliott. Rotazioni limitate invece per Moyes.

Come vedere Liverpool-West Ham in diretta tv e streaming

La sfida tra Liverpool e West Ham, valida per i quarti di finale della League Cup, è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la nota piattaforma streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Coppa di Lega inglese. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Il Liverpool avrà pure interrotto la serie di 11 vittorie casalinghe consecutive contro i Red Devils, ma nel 2023 davanti al proprio pubblico ha perso solo con il Real Madrid. Il West Ham a questa coppa ci tiene e l’ha dimostrato contro l’Arsenal ma non sarà semplice espugnare il fortino di Anfield. Reds favoriti in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Liverpool-West Ham

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Quansah, Tsimikas; Elliott, Endo, Jones; Salah, Gakpo, Luis Diaz.

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Kehrer, Mavropanos, Aguerd, Cresswell; Soucek, Ward-Prowse; Kudus, Fornals, Benrahma; Ings.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1