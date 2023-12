Liverpool-Manchester United, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Liverpool-Manchester United è una partita valida per la diciassettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici.

Le due squadre più vincenti e prestigiose del football d’oltremanica si affrontano nella gara più attesa della giornata di Premier League. Liverpool e Manchester United ci arrivano con stati d’animo completamente opposti. I Reds sono primi in classifica dopo aver approfittato dello scivolone dell’Arsenal in casa dell’Aston Villa e del momento non esaltante dei campioni in carica del Manchester City.

Un primato in ogni caso meritato quello della squadra di Jurgen Klopp, non la più forte ma sicuramente la più costante negli ultimi mesi. Se escludiamo le due sconfitte rimediate in Europa League con Tolosa e Union Saint-Gilloise – a qualificazione già acquisita e con un 11 infarcito di riserve – il Liverpool in Premier non perde addirittura da settembre, da quell’immeritato 2-1 a Londra con il Tottenham, un match caratterizzato da un vistoso errore dell’arbitro e del Var. La classifica, tuttavia, rimane molto corta nelle zona alta ed ogni distrazioni può essere fatale: l’Arsenal ha solo un punto in meno, l’Aston Villa due ed è rientrato in corsa anche il City, che deve recuperare soltanto tre lunghezze dalla vetta.

Reds specialisti in rimonte

Sono tre le vittorie consecutive che hanno infilato i Reds dopo il pareggio con il City: una settimana fa è arrivata l‘ennesima rimonta stagionale nella trasferta di Selhurst Park contro il Crystal Palace, abbattuto nei minuti di recupero grazie ad una rete di Elliott (1-2).

Momento critico invece per il Manchester United, appena eliminato dalla Champions League e fuori da qualsiasi competizione europea. Ai Red Devils non è riuscita l’impresa in settimana, perdendo 1-0 ad Old Trafford contro il Bayern Monaco già qualificato e restando ultimo nel girone, senza neppure il “paracadute” dell’Europa League. Adesso Erik ten Hag si gioca tutto in campionato: senza altre distrazioni il quarto (o quinto) posto diventa d’obbligo per scongiurare un’altra stagione fallimentare. Lo United è reduce dalla batosta interna con il Bournemouth (0-3): il numero delle sconfitte stagionali è salito a 12. Ad Anfield ten Hag dovrà fare a meno di Maguire e dello squalificato Bruno Fernandes. Klopp è invece in ansia per Mac Allister, alle prese con un problema al ginocchio.

Come vedere Liverpool-Manchester United in diretta tv e in streaming

La sfida tra Liverpool e Manchester United è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’ultima volta che il Manchester United ha calcato il suolo di Anfield è finita come peggio non poteva per i Red Devils, travolti 7-0 da Salah e compagni. Non si profila una sconfitta di tali proporzioni ma per la squadra di ten Hag sarà davvero complicato uscire indenne dal “tempio” dei Reds, che stanno meglio e dovrebbero ottenere una vittoria comoda.

Le probabili formazioni di Liverpool-Manchester United

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Endo, Gravenberch; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz.

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Onana; Wan-Bissaka, Evans, Varane, Dalot; McTominay, Amrabat, Mainoo; Antony, Hojlund, Rashford.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0