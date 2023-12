Bologna-Roma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Roma è una partita valida per la sedicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

No, non è uno scherzo: l’antipasto del posticipo domenicale tra Bologna e Roma oggi è, a tutti gli effetti, uno scontro Champions. A pari punti con i giallorossi a quota 25 punti non c’è il Napoli e neppure l’Atalanta ma la squadra di Thiago Motta, la rivelazione di questo girone d’andata. I rossoblù fanno sul serio e domenica scorsa hanno infranto pure il tabù trasferte, andando a vincere in casa della Salernitana ultima in classifica (1-2), raccogliendo il primo successo esterno e portando a casa la vittoria numero 6 in stagione.

Sognano ad occhi aperti i felsinei, sognano quell’Europa che manca da tanto, troppo tempo e che sarebbe un traguardo eccezionale se consideriamo il primo obiettivo era il mantenimento della categoria. Motta e i suoi uomini possono approfittare di questo “vuoto di potere” che si è venuto a creare nella zona medio-alta della classifica, trascinati dai gol dell’olandese Zirkzee, ormai definitivamente sbocciato nel capoluogo emiliano ed autore della doppietta che una settimana fa ha castigato i granata di Inzaghi. Il Bologna non parte battuto contro una Roma in linea con quelli che sono i suoi obiettivi ma non sempre convincente, non solo dal punto di vista del gioco espresso. Contro la Fiorentina i giallorossi, oltre a perdere Dybala – l’argentino si è fatto male quasi subito – hanno rischiato grosso, chiudendo in 9 uomini ed evitando una sconfitta dolorosa. Inutile invece il 3-0 rifilato in settimana allo Sheriff: ha vinto anche lo Slavia Praga, relegando i capitolini al secondo posto nel girone e costringendoli agli spareggi di accesso agli ottavi di finale.

Bologna-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Sempre affollata l’infermeria rossoblù: contro la Roma non ci saranno Orsolini, Soumaoro e Karlsson, con Motta che potrebbe confermare quasi in toto l’undici di Salerno. A centrocampo riecco Aebischer dal 1′, mentre sull’out sinistro di difesa Lykogiannis è favorito su Kristiansen. Davanti, alle spalle di Zirkzee, i soliti Ndoye, Ferguson e Saelemaekers.

L’attacco giallorosso sarà sulle spalle di Belotti, supportato da Pellegrini sulla trequarti. Non c’è Lukaku, squalificato dopo il rosso rimediato contro la Fiorentina, e neppure Zalewski. Dybala, invece, ne avrà per diversi giorni. Le corsie esterne saranno predominio di Kristensen ed El Shaarawy.

Come vedere Bologna-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bologna e Roma, in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Negli ultimi cinque confronti di gol se ne sono visti davvero pochi, a malapena tre. Il trend potrebbe continuare, se consideriamo che il Bologna in casa finora ha subito soltanto quattro reti e perso esclusivamente contro il Milan all’esordio. Match che si preannuncia complicato per la squadra di José Mourinho, senza Lukaku né Dybala: si può dare fiducia alla squadra di Motta in una gara in cui i gol complessivi potrebbero essere meno di tre.

Le probabili formazioni di Bologna-Roma

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Pellegrini; Belotti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0