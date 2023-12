Inter-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Inter-Lecce è una partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Le squadre emiliane si confermano indigeste per l’Inter, che quest’anno dopo due trionfi di fila non solleverà la Coppa Italia. I nerazzurri in settimana hanno abbandonato la competizione nazionale, eliminati da un sempre più sorprendente Bologna, che ad ottobre aveva già regalato un piccolo dispiacere alla squadra di Simone Inzaghi, rimontata dopo essere andata avanti di due gol. Anche in coppa abbiamo assistito ad una rimonta da parte dei felsinei, che stavolta però hanno completato l’opera ribaltando l’Inter nei supplementari segnando due gol nel giro di pochi minuti, prima con Beukema e poi con Zirkzee.

Per l’attuale capolista della Serie A si è trattato della seconda sconfitta stagionale dopo l’1-2 con il Sassuolo dello scorso settembre (guarda caso ancora un’emiliana). Serata quasi completamente da dimenticare per Inzaghi, anche per via dell’infortunio muscolare ravvisato da Lautaro Martinez, che con ogni probabilità salterà la sfida con il Lecce. L’Inter va a caccia di un immediato riscatto in campionato dopo aver portato a casa la terza vittoria consecutiva – battuta 2-0 la Lazio all’Olimpico – che ha consentito ai vicecampioni d’Europa di andare a +4 sulla Juventus, fermata a Marassi dal Genoa. Contro i biancocelesti i meneghini hanno fatto registrare il terzo clean sheet di fila e con soli 7 gol subiti quella dell’Inter si conferma la miglior difesa del torneo. Retroguardia che tuttavia verrà messa a dura prova da un Lecce che invece segna ininterrottamente da sette partite. E che dopo 4 pareggi di fila una settimana fa si è aggiudicato uno scontro diretto di fondamentale importanza contro il Frosinone, castigato nel finale da un gol di Ramadani (2-1).

Inter-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Lautaro Martinez non è al 100% dopo il problema muscolare che l’ha costretto a lasciare il campo in Coppa Italia ed è improbabile che partirà dal 1′. Nel caso in cui non dovesse farcela toccherà ad Arnautovic affiancare Thuram in attacco. Inzaghi spera di recuperare in extremis anche Pavard, altrimenti la difesa sarà composta da Bisseck, Acerbi e Bastoni.

AGGIORNAMENTO: Lautaro Martinez e Dimarco non giocheranno contro il Lecce. Al posto dell’esterno ex Verona toccherà a Carlos Augusto.

Pochi dubbi per D’Aversa, tecnico giallorosso. In difesa Gallo sarà ancora preferito a Dorgu, che non ha recuperato, mentre davanti Piccoli è favorito nel ballottaggio con Krstovic. A centrocampo si rivede Gonzalez, squalificato contro il Frosinone.

Come vedere Inter-Lecce in diretta tv e in streaming

la sfida tra Inter e Lecce è in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Inter e Lecce anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Una partita che non dovrebbe riservare grosse sorprese ma che il Lecce potrà giocare senza particolari pressioni dopo una vittoria pesante come quella con il Frosinone. Nonostante la probabili assenza di Lautaro, l’Inter riuscirà ad avere la meglio dei salentini in un match in cui il numero dei gol complessivi sarà compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Inter-Lecce

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Banda.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1