Roma-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Napoli è una partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Nè Roma né Napoli arrivano allo scontro diretto in salute. E se la Serie A terminasse oggi entrambe sarebbero fuori dalle prime quattro, senza Champions League. È un girone d’andata particolare quello degli uomini di José Mourinho e di Walter Mazzarri, al momento divisi da soli due punti. Davanti ci sono i partenopei, che continuano a sembrare i lontani parenti di quelli che lo scorso anno dominarono in lungo e in largo il campionato.

Neppure il tempo di esultare per le due vittorie consecutive con Braga e Cagliari che i tifosi azzurri hanno dovuto fare i conti con la figuraccia in Coppa Italia contro il Frosinone (0-4). I ciociari, approfittando del turnover spinto di Mazzarri, hanno inflitto al Napoli una delle sconfitte interne più pesanti degli ultimi anni, destinata a fare rumore.

Il tecnico livornese a fine partita ha faticato a spiegarsi il crollo dei suoi uomini nel finale ed ha parlato anche della presenza di alcuni “scontenti” nello spogliatoio. È probabile, dunque, che a gennaio qualcuno possa lasciare il capoluogo campano. La stagione, tuttavia, è ancora “raddrizzabile”. Forse è tardi per difendere lo scudetto ma il Napoli può dire la sua in una lotta per il quarto posto che attualmente vede protagoniste anche Bologna, Fiorentina e Atalanta. Una situazione se vogliamo molto simile a quella della Roma, che oltre al gioco non riesce a trovare neppure continuità. A Bologna, domenica scorsa, era davvero complicato evitare la sconfitta senza due punti fermi come Dybala e Lukaku. Ed il 2-0 del “Dall’Ara” non ha stupito più di tanto nemmeno lo stesso Mourinho, che a fine match ha confermato la sua volontà di continuare ad allenare nella Capitale. Certo, molto dipenderà dall’esito delle prossime quattro partite, in cui i giallorossi affronteranno, oltre al Napoli, anche Juventus, Atalanta e Milan.

Roma-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Dybala sta facendo il possibile per esserci nella prossima partita contro la Juve ma quella con il Napoli arriva troppo presto per l’argentino. A supporto del rientrante Lukaku – il belga non ha giocato contro il Bologna perché squalificato – ci sarà El Shaarawy. Nuova bocciatura dunque per Belotti. Capitan Pellegrini sarà adattato a sinistra, solo panchina per Aouar e Sanches, due giocatori che non hanno convinto Mourinho.

Dall’altro lato, Mazzarri dovrà fare a meno di Olivera ed Elmas, quest’ultimo infortunato ma in odore di cessione. Dopo il turnover in Coppa Italia davanti si rivede il tridente formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. I due centrali difensivi saranno Rrahmani e Natan.

Come vedere Roma-Napoli in diretta tv e in streaming

La sfida tra Roma e Napoli, in programma sabato alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Napoli negli ultimi anni ha spesso ben figurato all’Olimpico. E non perde in casa della Roma dal 2019. Quest’anno, però, gli azzurri hanno deluso negli scontri diretti, perdendo con Lazio, Juventus, Inter e Fiorentina, pareggiando contro il Milan e battendo esclusivamente l’Atalanta. Il problema principale della squadra di Mazzarri è una difesa che di gol continua a subirne parecchi e che non rimane inviolata da inizio novembre. Si profila ad ogni modo una gara molto equilibrata, in cui entrambe faranno di tutto per riscattare le recenti delusioni. Il segno “gol” è assai probabile.

Le probabili formazioni di Roma-Napoli

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Bove; El Shaarawy; Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Roma-Napoli: chi vince? Roma

Pareggio

Napoli View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1