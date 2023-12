Pronostici sabato 23 dicembre: Serie A, B, Premier League e Liga

I pronostici di sabato 23 dicembre: in campo Serie A, Serie B, Premier League e Liga, si giocano pure due partite della Saudi Pro League.

La diciassettesima giornata di Serie A si chiude questo sabato con le restanti sei partite, due delle quali molto importanti in zona Champions League. Il sorprendente Bologna dopo avere battuto la Roma proverà a ripetersi al Dall’Ara contro l’Atalanta, mentre i giallorossi ritrovano Lukaku per la sfida al Napoli di Osimhen, sbattuto fuori in malo modo dalla Coppa Italia con un roboante 0-4 subito in casa dal Frosinone.

I gol all’Olimpico dovrebbero arrivare puntuali così come nell’altro big match di giornata che riguarda la Premier League, quello tra Liverpool e Arsenal in lotta per la vittoria del titolo e dotate di attacchi di alto livello.

Pronostici altre partite

Promette spettacolo anche la sfida tra Tottenham ed Everton, almeno tre gol probabili – tornando nella nostra Serie A – anche nella sfida delle 18:00 tra Inter e Lecce.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Atletico Madrid vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Atletico Madrid-Siviglia, Liga, ore 16:15

Vincenti

• Parma (in Parma-Ternana, Serie A, ore 14:00)

• Fulham (in Fulham-Burnley, Premier League, ore 16:00)

• Catanzaro o pareggio (in Catanzaro-Brescia, Serie B, ore 15:00)

• Inter (in Inter-Lecce, Serie A, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Venezia-Lecco, Serie B, ore 14:00

• Tottenham-Everton, Premier League, ore 16:00

• Inter-Lecce, Serie A, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• West Ham United-Manchester United, Premier League, ore 13:30

• Liverpool-Arsenal, Premier League, ore 18:30

• Roma-Napoli, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Bologna-Atalanta, Serie A, ore 15:00)