Formazioni ufficiali Frosinone-Juventus: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Frosinone-Juventus, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida dello Stirpe. Tutte le dritte.

Il Frosinone per la gloria, la Juventus per provare a tenere il passo dell’Inter. Tutto pronto allo “Stirpe” per il fischio d’inizio di Frosinone-Juve, turning point della diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Reduci dall’exploit in Coppa Italia contro il Napoli, i ragazzi terribili di Di Francesco vogliono ripetersi anche contro i bianconeri. Dal canto loro, dopo il pareggio maturato sul campo del Genoa, la compagine di Allegri non può più permettersi passi falsi per non veder naufragato il sogno Scudetto. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

FROSINONE (3-5-2): Turati; Monterisi, Romagnoli, Lusuardi; Lirola, Gelli, Brescianini, Barrenechea, Garritano; Soulé, Kaio Jorge. Allenatore: Di Francesco.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Yildiz. Allenatore: Allegri.

Frosinone-Juventus, il pronostico marcatori

Fino a questo momento quella di Milik non è stata affatto una stagione esaltante. Il centravanti polacco, usato con il contagocce da Allegri, ha questo pomeriggio la grande chance di lanciare un messaggio importante a tutto il mondo Juve. Schierato in tandem con Yildiz in un atipico tandem offensivo, Milik – che dovrebbe essere anche il rigorista designato – potrebbe trovare lo spunto vincente per mettere a segno almeno un gol. Con la qualità del suo sinistro, infatti, l’attaccante bianconero potrebbe battere Turati con una conclusione ben indirizzata nello specchio di porta avversario.

Probabili ammoniti e tiratori di Frosinone-Juventus

Soulé da una parte, Kaio Jorge dall’altra: il Frosinone ha le armi per mettere in difficoltà la scatola difensiva della Juventus, a cominciare dai suoi attaccanti. Verosimile credere che la “Vecchia Signora” non snaturi la propria filosofia, fatta di baricentro basso e ripartenze: motivo per il quale i funambolici interscambi tra gli attaccanti ciociari potrebbero mettere in apprensione la retroguardia di Allegri. I due ex bianconeri potrebbero trovare lo specchio della porta avversaria almeno una volta ciascuno. Ma occhio a Barrenechea, che dopo aver messo alle strette il Napoli, potrebbe fornire un’altra prova importante anche contro la “sua” Juve: ipotesi tiratore che non appare utopistica.

Sul fronte opposto, invece, occhio ad Adrien Rabiot. Ristabilitosi dopo il problema alle costole patito contro il Napoli, il francese si riappropria dello “scettro” in mediana. Le folate del “Duca” potrebbero rappresentare una variabile tattica interessante per spezzare l’inerzia dell’incontro e permettere alla Juventus di portarsi dalle parti di Turati. Lecito attendersi almeno un tiro della mezzala francese nello specchio di porta. Inoltre, non sono da trascurare neanche gli inserimenti a fari spenti di Mckennie. Il texano, reduce da una prima parte di stagione sorprendente, può rappresentare un fattore sia di testa che di piede. Opzione tiratore da caldeggiare.

Da non trascurare, infine, il gioco aereo. Entrambe le compagini hanno saltatori ben predisposti a sfruttare le situazioni da palla inattiva. Sia Romagnoli che Bremer potrebbero rendersi pericolosi. Possibili ammonizioni per Alex Sandro e Lusuardi. Intriga anche la candidatura di Garritano, che avrà il compito di inaridire le fonti di gioco bianconere con un pressing ragionato sui portatori di palla avversaria. Con il passare dei minuti, non è escluso che il jolly di Di Francesco possa vedersi costretto a spendere un cartellino.