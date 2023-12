Fognini, pace fatta? Il video a tradimento fa il giro dei social

Fognini, il video inaspettato ha fatto il giro del web: sembra proprio che grazie a lui sia tornato il sereno.

Ne ha collezionate tante, nel corso della sua carriera, ma la triste verità è che alle delusioni non ci si abitua mai. E siamo certi che Fabio Fognini starà facendo una gran fatica, ad accettare il fatto che il destino gli abbia fatto lo sgambetto per l’ennesima volta. In un momento tanto delicato, per giunta.

Il tennista di Arma di Taggia era in netta ripresa – aveva vinto un Challenger proprio mentre la Nazionale azzurra conquistava la Coppa Davis – quando, all’improvviso, un infortunio lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo che stava disputando a Maia, in Portogallo, dove sperava di mettere in tasca punti utili in ottica ranking. Si tratterebbe, nello specifico, di un problema al polpaccio. Lo stesso a cui alludeva nel messaggio che ha postato sui social network qualche ora fa e nel quale annunciava, appunto, di non poter partecipare agli Australian Open.

Fognini ha iniziato da qualche giorno la preparazione invernale in vista della prossima stagione – dovrebbe rientrare presumibilmente, poi, in occasione degli appuntamenti sulla terra rossa – e nella giornata di giovedì era in palestra a sgranchirsi un po’ le gambe. Con lui, in sala cardio, c’era nientepopodimeno che Eros Ramazzotti, il cantautore italiano da sempre appassionato di tennis e di sport.

Fognini e il bacio per Volandri: galeotto fu Eros

Ed è stato proprio lui, in maniera del tutto inaspettata, a cercare di mettere la parola fine su una polemica che si è protratta piuttosto a lungo. Quella, cioè, esplosa all’indomani della decisione di Filippo Volandri di non convocare in Coppa Davis Fognini, da sempre pezzo da novanta della Nazionale azzurra.

Il metaverso è quel luogo dove Eros Ramazzotti incontra Fabio Fognini in palestra e cerca di fare da paciere nella situazione con Volandri, con tanto di tag nella storia. pic.twitter.com/vzEVqShORU — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) December 21, 2023

Ramazzotti ha girato in palestra un video a tradimento, inquadrando Fabio che, nel frattempo, pedalava sulla cyclette. “Un uomo disperato”, osserva ironicamente Eros, per poi aggiungere: “Volandri, che hai fatto?”. “Mandagli un bacio”, incalza ancora Ramazzotti, nel disperato tentativo di far fare pace al tennista e al capitano, in lite dalla fase a gironi della Davis.

“Felice anno nuovo”, ribatte Fognini un po’ imbarazzato, per poi mandare un bacio in cam. Non è chiaro se si rivolgesse al capitano, come auspicato dal cantante, o se, invece, il bacio e gli auguri fossero indirizzati ai follower di Ramazzotti. “Noi sempre e solo amore e passione. Ciao, pace“, ha chiosato alla fine Eros, che ce l’ha messa tutta per far sì che in Nazionale torni il sereno. E chissà se almeno lui ci sarà riuscito.