Salernitana-Milan 2-2, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Salernitana-Milan, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di venerdì 22 dicembre di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

La Salernitana di Pippo Inzaghi, ultima in classifica, ospita il Milan di Pioli per l’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Pioli cerca una vittoria in trasferta in campionato a oltre due mesi e mezzo di distanza dall’ultima gara vinta lontana da Milano (e cioè da Genoa-Milan, finita 0-1, il 7 ottobre scorso).

Tommaso Pobega e Yunus Musah sono infortunati e indisponibili a centrocampo. Davanti manca invece Noah Okafor. Per questo il tecnico rossonero deve dare ancora spazio ancora a Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafael Leao, con Chukwueze e Jović pronti a subentrare a gara in corso. In difesa Pioli schiera Tomori e Kjaer centrali, con Calabria a destra e Theo di nuovo a sinistra.

Per Inzaghi una sola punta, Tchaouna, supportata da Candreva e Dia. In difesa i due centrali saranno Pirola (in goal contro l’Atalanta) e Fazio. In attesa che Sabatini, tornato come dirigente, rivoluzioni la squadra a gennaio, l’allenatore punta sugli uomini che sembrano essere stati messi alla porta da Iervolino (Dia, Candreva, Mazzocchi…).

Momenti clou della sfida

La Salernitana subisce nei primi 5′ la foga di Leao che si propone due volte al tiro ma sono proprio i campani a creare la prima vera occasione pericolosa al 6′ con Dia, chiuso da un ottimo Maignan. Dopo l’avvio molto vivace la partita si spegne e le squadre giocano in attesa (Milan in possesso e Salernitana in chiusura). Al 18′ passa in vantaggio la squadra rossonera con Tomori di testa su suggerimento di Leao. La Salernitana prova subito a pareggiare, ma in tre azioni pericolose risponde sempre in maniera decisiva Maignan. Al minuto 42′, tuttavia, Federico Fazio segna l’1-1 di testa.

Ikwuemesi entrato al posto di Dia infortunato spreca un’ottima occasione 54′. Il Milan concede parecchie ripartenze ma la Salernitana non le sfrutta a dovere. La prima azione pericolosa del Milan nel secondo tempo è al 61′ con Loftus-Cheek, ma Costil para. Candreva segna da fuori il secondo goal al 63′ fra le proteste del Milan (Tomori era a terra). Al 67′, Mazzocchi va al tiro murato dal portiere francese. Costil salva due volte all’82’ su Jovic. Al 90′ segna Jovic: è 2-2. Costil para anche il colpo di Calabria al 93′.

Tabellino e pagelle di Saleritana-Milan

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Mazzocchi (78′, Bronn), Fazio, Pirola (62′, Gyomber), Bradaric; Coulibaly, Kastanos (78′, Martegani), Legowski; Candreva, Dia (44′, Ikwuemesi); Tchaouna (78′, Cabral). All: Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Tomori (64′, Florenzi), Kjaer (46′, Simic), Theo; Reijnders, Bennacer (70′, Jovic), Loftus-Cheek; Pulisic (70′, Chukwueze), Giroud, Leao. All: Pioli.

ARBITRO: Daniele Doveri di Roma

MARCATORI: 18′, Tomori; 42′, Fazio; 63′, Candreva; 90′, Jovic

NOTE: Ammoniti: 34′, Inzaghi; 35′, Leao, 44′, Kastanos; 71′, Mazzocchi, 74′, Gyomber; Recupero: 6′

Il migliore in campo per il Milan, nonostante i due goal subiti e la mezza papera sul secondo goal, è Maignan: con i suoi interventi salva almeno quattro volte il Milan (6,5). Nella Salernitana brilla Candreva per senso tattico, spirito di sacrifico e buone intuizioni, e ovviamente per il goal (7,5). Leao parte bene, poi si perde e gioca con evidente svogliatezza (5,5). Theo corre spesso a vuoto, e quando dovrebbe invece rincorrere gli avversari rallenta (5,5). Peggiore in campo per il Milan è Calabria, poco sicuro in difesa e molle in spinta (5). Kastanos, Mazzocchi e Fazio giocano con grinta e coraggio (7). Anche Costil gioca una grande partita, salvando due volte sul finale su Jovic e poi al 93′ su Calabria (7). Discreta partita di abnegazione per Giroud (6,5). Ok Jovic (6,5).

Moviola e gli highlights della gara

Già al 2′ il Milan chiede un rigore per un tocco di mano di Fazio: il VAR evidenzia che non c’è fallo, ma la situazione è molto dubbia. Il 2-0 della Salernitana arriva con Tomori a terra, ma l’arbitro non aveva interrotto il gioco e dunque è tutto regolare. Daveri fatica a gestire gli animi in un finale nervosissimo: è quasi rissa!

Ecco gli highlights della gara

Le immagini saranno disponibili dopo le 23:30