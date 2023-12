Urawa Reds-Manchester City, Mondiale per Club: tv, streaming, formazioni, pronostici

Urawa Reds-Manchester City è una semifinale del Mondiale per Club ed è in programma martedì alle 19:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Manchester City è partito per l’Arabia Saudita con i bagagli pieni di dubbi e incertezze. La squadra di Pep Guardiola sta attraversando il momento più complicato della sua stagione ed il pareggio di sabato scorso con una squadra in difficoltà come il Crystal Palace è la dimostrazione di come le due vittorie di fila contro Luton e Stella Rossa non avessero risolto tutti i problemi dei campioni d’Europa e d’Inghilterra in carica.

I Cityzens continuano ad essere poco solidi in fase di non possesso e non è un caso che non riescano a tenere la porta inviolata addirittura da inizio novembre. Ha del clamoroso la rimonta del Palace di Roy Hodgson nell’ultimo fine settimana: mentre il City, in vantaggio di due gol, già pregustava il secondo successo consecutivo in campionato, le Eagles hanno realizzato due reti nel giro di un quarto d’ora e quella di Olise è arrivata addirittura in pieno recupero su rigore. La vetta della classifica continua, intanto, ad allontanarsi: Guardiola e i suoi uomini sono solamente quarti, a -5 dall’Arsenal capolista e dietro pure ad Aston Villa e Liverpool.

Il tecnico catalano si augura che le temperature calde di Gedda facciano bene ai suoi uomini. Che a fine settimana potrebbero sollevare l’ennesimo titolo stagionale, trofeo che peraltro il Manchester City non ha mai vinto nella sua storia non avendo mai avuto la possibilità di giocare prima d’ora questa competizione.

Il City prova a ripartire in Arabia Saudita

I campioni di tutto sono i grandi favoriti dell’ultimo Mondiale per Club che si giocherà con questo format: dal 2025 saranno infatti 32 le squadre che si contenderanno il trofeo.

Il City inizia dalla semifinale, dove affronterà gli Urawa Reds. In un’eventuale finale, poi, sfiderebbe la vincente di Fluminense-Al Ahly. I nipponici hanno vinto l’ultima edizione della Champions League asiatica battendo in finale l’Al-Hilal (1-1 e 1-0) ma prima del mercato faraonico estivo (i sauditi si erano ancora sbizzarriti come invece hanno fatto qualche mese dopo). Guidati dal tecnico polacco Maciej Skorza, gli Urawa Reds sono in Arabia Saudita già da una settimana e nel turno precedente si sono imposti 1-0 sul Leon, club messicano, abbattuta grazie ad una rete dell’attaccante olandese Alex Schalk.

Come vedere Urawa Reds-Manchester City in diretta tv e streaming

Urawa Reds-Manchester City è in programma martedì alle 19:00 al King Abdullah Sports City di Gedda, in Arabia Saudita. La sfida si potrà seguire sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, che in Italia si è aggiudicata i diritti sulla manifestazione calcistica.

Il pronostico

Guardiola dovrebbe schierare molte riserve, tenendo in panchina Haaland – non al meglio – e preservandolo per l’eventuale finale. I giapponesi, in ogni caso, non rappresentano un ostacolo credibile. La vittoria del City non è in discussione ma viste le problematiche difensive degli ultimi tempi si può valutare l’esito “gol”, con i nipponici che potrebbero realizzare almeno una rete contro i campioni d’Europa in carica.

Le probabili formazioni di Urawa Reds-Manchester City

URAWA REDS (4-2-3-1): Nishikawa; Sakai, Scholz, Hoibraten, Ogiwara; Iwao, Ito; Schalk, Yasui, Koizumi; Kante.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Lewis, Stones, Akanji, Gomez; Matheus Nunes, Kovacic; Bobb, Bernardo Silva, Grealish; Julian Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3