I pronostici di martedì 19 dicembre: Coppa Italia, Liga, Bundesliga

I pronostici di martedì 19 dicembre: si gioca in Coppa Italia, Liga e Bundesliga, in campo pure League Cup inglese e Mondiale per club.

Questo martedì ripartono gli ottavi di finale di Coppa Italia con il Napoli impegnato in casa contro il Frosinone. Mazzarri non ha ancora risolto i problemi difensivi ereditati da Rudi Garcia: la qualificazione non sembra in discussione ma un gol il Napoli potrebbe anche subirlo considerata la brillante fase offensiva degli avversari.

Si gioca anche in Bundesliga e Liga: attese vittorie interne per Borussia Dortmund e Hoffenheim rispettivamente contro Mainz e Darmstadt, e per l’Atletico Madrid contro il Getafe. Promettono gol Werder Brema-Lipsia e Granada-Siviglia.

Pronostici altre partite

Spazio anche al Mondiale per club con Urawa-Manchester City in cui la squadra allenata da Guardiola parte decisamente favorita: appuntamento storico per i citizens che partecipano per la prima volta nella loro storia a questa competizione.

Iniziano i quarti di finale della League Cup inglese: il Chelsea deludente in campionato e senza coppe europee non può snobbare questa competizione e dovrebbe spuntarla sul Newcastle falcidiato dagli infortuni.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Chelsea vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Chelsea-Newcastle, League Cup, ore 21:00

Vincenti

• Manchester City (in Urawa-Manchester City, Mondiale per club, ore 19:00)

• Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Mainz, Bundesliga, ore 20:30)

• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Getafe, Liga, ore 21.30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Borussia Dortmund-Mainz, Bundesliga, ore 20:30

• Hoffenheim-Darmstad, Bundesliga, ore 20:30

• Napoli-Frosinone, Coppa Italia, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Werder Brema-Lipsia, Bundesliga, ore 18:30

• Napoli-Frosinone, Coppa Italia, ore 21:00

• Granada-Siviglia, Liga, ore 21.30

Il “clamoroso”

Manchester City vincente e almeno un gol per squadra (in Urawa-Manchester City, Mondiale per club, ore 19:00)