Napoli-Frosinone, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Napoli-Frosinone è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Napoli va a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle con il Braga in Champions League e con il Cagliari in campionato. Non appena il calendario ha dato un minimo di tregua, gli azzurri sono riusciti a ripartire, portando a casa la qualificazione agli ottavi della coppa più prestigiosa – tra febbraio e marzo affronteranno il Barcellona – e scalando qualche posizione nella classifica della Serie A. Tra il quarto posto e il Napoli ora c’è solo il sorprendente Bologna, che ha un punto un più dei partenopei, quinti.

Questa è la settimana della Coppa Italia, primo trofeo conquistato da Walter Mazzarri nella sua precedente esperienza napoletana. L’avversario dei campioni d’Italia è il Frosinone, corsaro a Torino un mese e mezzo fa grazie ad un gol di Reinier nei tempi supplementari: contro i granata finì 2-1, con il giocatore in prestito dal Real Madrid che riuscì ad evitare i calci di rigore. Per i ciociari non era quella la prima partita nella manifestazione: in pieno agosto, infatti, domarono il Pisa (1-0), formazione che milita in cadetteria, nell’esordio di Eusebio Di Francesco sulla panchina giallazzurra. La prima parte di stagione del Frosinone, inutile ribadirlo, è stata fantastica: i ciociari hanno conquistato 19 punti, sette in più della terzultima. Al di là di ogni più rosea previsione.

In trasferta il Frosinone zoppica

Lo “Stirpe” è un fortino – solo una sconfitta, proprio contro il Napoli nella prima giornata di campionato – mentre in trasferta la squadra di Di Francesco fa molta più fatica.

Sabato scorso è arrivato l’ennesimo stop a Lecce (2-1), seconda sconfitta nelle ultime tre partite e da novembre in poi le uniche vittorie sono state quelle contro il Torino in Coppa Italia e con Empoli e Genoa in campionato. Di Francesco si reca a Napoli senza Marchizza, Mazzitelli, Reinier e Oyono: in attacco, oltre a Cheddira, dovrebbero giocare anche il georgiano Kvernadze e Caso. Turnover anche per Mazzarri, che a centrocampo darà spazio a Gaetano – toccherà al prodotto del vivaio prendere il posto di Anguissa – ed in attacco si affiderà ad un tridente inedito, formato da Lindstrom, Simeone e Raspadori.

Come vedere Napoli-Frosinone in diretta tv e streaming

Napoli-Frosinone è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Maradona” di Napoli. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale numero 505 del digitale). Sarà possibile vedere Napoli-Frosinone anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Il Napoli ha già avuto la meglio sul Frosinone lo scorso agosto: dopo il vantaggio di Harroui ci pensarono Politano ed Osimhen (doppietta) a sistemare le cose. Da allora qualcosa è cambiato – Garcia è stato sostituito da Mazzarri – ma gli azzurri rimangono favoriti: la squadra di Di Francesco, tuttavia, se la giocherà a viso aperto, come finora ha fatto con le altre big, con la consapevolezza di non avere niente da perdere. I partenopei dovranno fare attenzione: avranno imparato la lezione dello scorso anno, quando furono eliminati clamorosamente dalla Cremonese? In ogni caso potremmo assistere ad una gara divertente, in cui anche il Frosinone segnerà con ogni probabilità almeno una rete.

Le probabili formazioni di Napoli-Frosinone

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Lindstrom, Simeone, Raspadori.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Lirola; Bourabia, Barrenechea, Harroui; Kvernadze, Cheddira, Caso.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1