Everton-Fulham, League Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Everton-Fulham è un match valido per i quarti di finale di League Cup e si gioca martedì alle 20:45: statistiche, probabili formazioni e pronostici.

La penalizzazione ha “compattato” l’Everton. Sembra un’assurdità eppure è così: del resto non è la prima volta che una squadra, dopo una sanzione così pesante – i Toffees hanno dieci punti in meno in classifica – riesca a trovare all’improvviso delle energie e soprattutto la motivazione per risalire subito la china.

Gli uomini di Sean Dyche non si sono praticamente più fermati dopo la notizia della penalità ad esclusione della sconfitta interna con il Manchester United. Sì, dalla vittoria conquistata lo scorso 11 novembre con il Crystal Palace, l’Everton ha sempre vinto tranne che con i Red Devils. Sabato Tarkowski e compagni hanno avuto la meglio anche a Turf Moor contro il Burnley, centrando il quarto successo consecutivo e facendo registrare il quarto clean sheet di fila: nessun gol subito tra Nottingham Forest, Newcastle, Chelsea ed Everton. Attendendo l’esito del ricorso, i Toffees al momento sono fuori dalla zona retrocessione ma con i 10 punti tolti un mese e mezzo fa per la presunta violazione del fair play finanziario sarebbero a quota 26, addirittura a ridosso della zona Europa.

L’Everton sta volando in campionato

Il merito di questa scalata è anche di un allenatore come Dyche, che oltre ad avere saputo motivare un gruppo nel momento più difficile sta raccogliendo i frutti di un lavoro iniziato lo scorso anno, quando a metà stagione subentrò ad un disastroso Lampard.

Ora l’Everton può concedersi senza problemi la “distrazione” della League Cup, torneo in cui i Toffees sono arrivati fino ai quarti di finale, eliminando Doncaster, Aston Villa e Burnley. A Goodison Park gli farà visita il Fulham, reduce dal pesante 3-0 di Newcastle in Premier League. I Cottagers non hanno mezze misure: dopo le due vittorie consecutive per 5-0 con Nottingham Forest e West Ham, sono naufragati a St. James’ Park, incassando la sconfitta numero otto in campionato. La squadra di Marco Silva ha 21 punti, non ha grossi problemi di classifica e, come l’Everton, affronterà questo match con la testa libera. Le sue precedenti “vittime” sono state Tottenham, Norwich e Ipswich Town.

Come vedere Everton-Fulham in diretta tv e streaming

La gara valida per i quarti di finale di League Cup tra Everton e Fulham, in programma martedì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la nota piattaforma streaming ha deciso di dare priorità altri match, in programma allo stesso orario.

Il pronostico

Everton e Fulham si sono già affrontate in stagione: era la prima giornata di campionato e i Cottagers espugnarono Goodison Park (0-1) grazie ad una rete di Decordova-Reid. Quattro mesi dopo molte cose sono cambiate: stavolta spenderemmo un gettone su un Everton che non vuole arrestare la sua corsa, facendo bene anche nella coppa nazionale: Toffees dunque favoriti in una gara in cui entrambe dovrebbero segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Everton-Fulham

EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Onana, Gueye, McNeil; Danjuma; Calvert-Lewin.

FULHAM (4-2-3-1): Rodak; Tete, Adarabioyo, Diop, Robinson; Reed, Palhinha; Iwobi, Pereira, Decordova-Reid; Muniz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1