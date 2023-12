Port Vale-Middlesbrough, League Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Port Vale-Middlesbrough è un match valido per i quarti di finale di League Cup e si gioca martedì alle 20:45: statistiche, probabili formazioni e pronostici.

È l’unico quarto di finale tra squadre che non partecipano alla Premier League: il Port Vale milita in League One, l’equivalente della nostra Serie C, mentre il Middlesbrough, nobile decaduta del calcio inglese, non riesce ancora a venire fuori dal “pantano” della Championship, la serie cadetta.

Una di loro arriverà a giocare una prestigiosa semifinale: i padroni di casa non si erano mai spinti così avanti in League Cup, mentre il Boro non giocava i quarti di finale della coppa nazionale dalla stagione 2018-19. Sarà una notte di festa al Vale Park di Burslem, una delle sei comunità che formano la città di Stoke-on-Trent. Il Port Vale, guidato da Andy Crosby, ha una grande occasione, quella di entrare a far parte per la prima volta nei suoi quasi 150 anni di storia delle prime quattro della terza manifestazione calcistica più importante in Inghilterra. I Valiants attualmente occupano il quindicesimo posto in League One ma sono già molto lontani dalla zona playoff. Dopo essere stato eliminato ai calci di rigore dall’altra coppa, l’FA Cup, per mezzo dello Stevenage, sabato il Port Vale si è rifatto aggiudicandosi la sfida di League One con il Wigan, battuto 3-2 con un gol di Chislett nel finale.

Che occasione per il Boro di Carrick

È a metà classifica anche il Middlesbrough, soltanto tredicesimo in Championship ma a soli sei punti dal sesto posto. Gli uomini di Michael Carrick restano in corsa.

I biancorossi nell’ultimo fine settimana hanno reagito dopo le tre sconfitte consecutive con Leeds, Ipswich Town e Hull City andando a vincere in casa dello Swansea (1-2): a dieci minuti dalla fine l’ha sbloccata l’australiano Silvera. In League Cup il Boro ha giocato solo in trasferta, raccogliendo quattro vittorie su quattro. L’ultima, lo scorso ottobre, è arrivata contro l’Exeter, piegato 3-2 grazie ad un rigore dell’ex attaccante dell’Atalanta Latte Lath.

Come vedere Port Vale-Middlesbrough in diretta tv e streaming

La partita valida per i quarti di finale di League Cup (Coppa di Lega inglese) tra Port Vale e Middlesbrough, in programma martedì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la nota piattaforma streaming ha deciso di dare priorità altri match, in programma allo stesso orario.

Il pronostico

Da applausi il percorso del Port Vale, anche se finora i Valiants sulla loro strada non hanno incrociato nessuna squadra di categoria superiore. La loro “favola” dovrebbe terminare contro il Middlesbrough in una gara in cui entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Port Vale-Middlesbrough

PORT VALE (3-5-1-1): Ripley; Smith, Lowe, Debrah; Massey, Arblaster, Ojo, Chislett, Grant; Devine; Garrity.

MIDDLESBROUGH (4-2-3-1): Glover; Dijksteel, Fry, van den Berg, Bangura; Howson, Barlaser; Jones, Crooks, Greenwood; Latte Lath.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3