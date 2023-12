Belotelli crede nella Lazio: “Ecco come si batte il Bayern”

La Lazio di Sarri dovrà affrontare negli ottavi di Champions League il Bayern Monaco: per Mario Balotelli l’impegno non è così proibitivo come viene descritto.

Intervenuto in diretta nel corso del programma VOX TO BOX, Mario Balotelli ha parlato ai microfoni di TvPlay per commentare i sorteggi di Champions League. “La Lazio deve fare una specie di miracolo per passare il turno contro il Bayern Monaco, ma la speranza c’è anche perché Sarri è un bravissimo allenatore“, ha spiegato l’ex attaccante di Inter, City e Milan.

“La Lazio farà di tutto per vincere, giocherà la partita della vita e nel calcio tutto può succedere. La pressione sarà tutta sulle spalle del Bayern, e questo gioca a favore della Lazio. Squadre del genere in Champions si trasformano, in certe partite sanno esaltarsi. Questo Bayern non è insuperabile, ma di certo è nettamente favorito per il passaggio del turno. In partite del genere c’è chi si esalta. Dipende dai giocatori: c’è chi si trasforma nelle partite importanti e chi invece si fa prendere dalla paura”.

Balotelli ha poi confessato che gli sarebbe piaciuto giocare in Spagna, magari proprio al Barcellona. “Impazzisco per il Real, ma dal punto di vista calcistico avrei preferito il Barca. Da piccolo mi sono allenato con la cantera blaugrana, ma dopo firmai con l’Inter”.

“L’Inter contro l’Atletico Madrid può passare, è in grado di farcela. La squadra di Simone Inzaghi viene sottovalutata e secondo me può andare ai quarti di finale“, ha poi continuato l’intervistato.

“La finale di Champions League potrebbe vedere il Real Madrid contro il Manchester City, con l’Inter come terza forza”, ha continuato Balotelli. “Non vedo bene il Paris Saint-Germain, che contro il Milan non mi ha impressionato per niente. Inter, Napoli e Lazio possono passare il turno tutte e tre”.

“Riguardo ai sorteggi di Europa League, per me, passano il turno Galatasaray, Roma, Milan, Benfica, Lens, Braga, Young Boys e Marsiglia”, ha continuato l’intervistato. Poi, a proposito del futuro, Super Mario ha svelato cosa gli piacerebbe fare da grande. “Mi piacerebbe fare l’osservatore ma non il dirigente né il procuratore. Ho visto Mino Raiola, lui pensava solo al lavoro e non aveva mai un minuto per se stesso. Mi piacerebbe scoprire nuovi talenti”.

“Vlahovic mi piace“, ha concluso Mario Balotelli, “ma sta vivendo una situazione che capita spesso agli attaccanti. Prima o poi si sbloccherà, ma è normale che arrivino le critiche. Lui non starà vivendo bene questo periodo, ma sono sicuro che prima o poi tornerà a fare goal“.