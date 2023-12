Chelsea-Newcastle, League Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Chelsea-Newcastle è un match valido per i quarti di finale di League Cup e si gioca martedì alle 21:00: probabili formazioni e pronostici.

Sono entrambe reduci da due vittorie, ma il momento di Chelsea e Newcastle non è così felice come sembra. I Blues di Mauricio Pochettino sabato scorso hanno battuto lo Sheffield United ultimo in classifica ed era la classica gara da non sbagliare dopo la doppia sconfitta di fila con Manchester United ed Everton. Il 2-0 alle Blades – ancora in gol il gioiellino Palmer, arrivato in estate dal Manchester City – ha in ogni caso permesso all’allenatore dei londinesi di scrollarsi di dosso un po’ di pressione.

La classifica del Chelsea però continua ad essere insoddisfacente e non rispecchia nel modo più assoluto gli investimenti fatti dal club negli ultimo biennio. A poche giornate dal giro di boa i Blues sono soltanto decimi, con 11 punti da recuperare sulla quinta. Il rischio di restare fuori anche dalla prossima Champions League (e non solo, a questo punto) è tutt’altro che scongiurato. Sarebbe una vera e propria tragedia sportiva se il Chelsea terminasse di nuovo la stagione fuori da tutto come l’anno scorso: motivo per cui le coppe nazionali – spesso bistrattate dalle big – senza impegni europei diventano l’unico modo per assicurarsi un posto in una delle tre competizioni continentali.

Newcastle, è maledizione infortuni

Un discorso che potrebbe fare anche Eddie Howe, tecnico del Newcastle. I Magpies sono arrivati ultimi nel cosiddetto “girone della morte” in Champions League ed il loro unici impegni d’ora in poi saranno il campionato e le due coppe nazionali, FA Cup e League Cup.

I bianconeri, finalisti nell’ultima edizione di League Cup – persa contro il Manchester United – in Premier League non stanno facendo sfracelli, anche a causa dei troppi infortuni con cui devono fare i conti ormai da inizio stagione (senza dimenticare la squalifica dell’ex milanista Tonali che tornerà l’anno prossimo). I Magpies cercheranno di evitare quella che sarebbe la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite: la serie negativa è stata interrotta sabato scorso dal roboante successo ottenuto ai danni del Fulham, travolto 3-0 dopo essere rimasto in inferiorità numerica per via dell’espulsione di Raul Jimenez. A turbare il sonno di Howe sono però i problemi muscolari di Schar e Joelinton, usciti entrambi a gara in corso.

Come vedere Chelsea-Newcastle in diretta tv e streaming

La sfida tra Chelsea e Newcastle, valida per i quarti di finale della League Cup, è in programma martedì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la nota piattaforma streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Coppa di Lega inglese. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Non scherza neppure il Chelsea in quanto ad assenze: anche l’infermeria dei Blues è molto affollata, malgrado sabato contro lo Sheffield United sia riapparso l’attaccante Nkunku, praticamente mai visto a Stamford Bridge dopo essere stato acquistato dal Lipsia in estate. Puntiamo tuttavia sulle maggiori motivazioni dei londinesi, leggermente favoriti in questa sfida con un Newcastle alle prese con una rosa ridotta all’osso. Almeno 2 i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Chelsea-Newcastle

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Malo Gusto, Disasi, Badiashile, Maatsen; Caicedo, Enzo Fernandez; Sterling, Gallagher, Palmer; Broja.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Krafth, Lascelles, Botman, Burn; Miley, Bruno Guimaraes, Longstaff; Ritchie, Wilson, Almiron.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1