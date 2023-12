Chelsea-Sheffield United, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Chelsea-Sheffield United è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Undici punti di distacco dalla zona Europa. Ventisei gol fatti e altrettanti subiti. Una situazione che da un paio di anni a questa parte non sembra avere nessuna via d’uscita. E se non si comincia a vincere allora le cose si potrebbero complicare anche per Pochettino, che da questa estate si è seduto sulla panchina dei Blues e sperava, ovviamente, di essere in altra situazione adesso.

In casa Chelsea gli investimenti non portano ai risultati, è abbastanza evidente. Una squadra che non riesce a esprimersi come potrebbe – visti gli uomini che ha in rosa – e che soprattutto sotto il profilo mentale è bloccata. Scossone contro lo Sheffield? Beh, dire in questo modo è abbastanza esagerato per un motivo assai semplice: gli ospiti sono ultimi in classifica con 8 punti e la zona salvezza è già distante cinque lunghezze con due formazioni che ci sono in mezzo. Insomma, alla diciassettesima giornata lo Sheffield sembra abbastanza spacciato, e non dovrebbe creare chissà quali problemi al Chelsea. Mai dire mai? La sentiamo la vostra domanda o interpretazione. Ma non possiamo ovviamente non dire che questo match non finisca con una vittoria dei Blues.

Anche perché, qualora non arrivassero i tre punti, davvero Pochettino potrebbe essere esonerato. E l’unica cosa che forse è davvero venuta fuori in questo lungo periodo di mancanza di risultati, è che la squadra segua ancora, sbagliando ovviamente anche le interpretazioni tattiche, le indicazioni del proprio allenatore. Quindi una vittoria arriverà anche per lui.

Come vedere Chelsea-Sheffield United in diretta tv e in streaming

Chelsea-Sheffield United è in programma sabato 16 dicembre alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Per il Chelsea è l’occasione non solo di vincere, ma anche di segnare un certo numero di gol – e di non prenderne – in un solo match. Gara da almeno tre reti complessive che si sbloccherà nel primo tempo. E con una sola formazione a segno.

Le probabili formazioni di Chelsea-Sheffield United

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Colwill, Disasi, Badiashile, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Palmer, Gallagher, Mudryk; Broja.

SHEFFIELD UNITED (3-4-2-1): Foderingham; Ahmedhodzic, Robinson, Trusty; Bogle, Hamer, Vini Souza, Brooks; McAtee, Archer; Osula.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0