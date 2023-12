Modena-Cittadella e Venezia-SudTirol, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Modena-Cittadella e Venezia-SudTirol sono valide per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Cinque vittorie di fila, sesto posto in classifica in piena zona playoff, e la sensazione comunque che tutti stiano andando davvero oltre quelli che sono i propri limiti. Insomma, il Cittadella è la squadra più in forma del campionato e va a giocare sul difficile campo del Modena sapendo che adesso, questo match, potrebbe essere quello più difficile da affrontare da un poco di tempo a questa parte.

E perché direte voi? Perché adesso dopo un filotto così importante di vittorie, tutte guardando con un certo rispetto alla squadra di Gorini, anche quella di Blanco che sogna il sorpasso in classifica. Sì, le due formazioni sono divise a soli due punti e questo permetterebbe al Modena in caso di vittoria di mettere la freccia. Andrà così? Difficile, ma non impossibile. Non c’è dubbio invece chi tra Venezia e SudTirol ha le possibilità maggiori di portarsi a casa i tre punti. I lagunari hanno un punto in meno del Parma e sognano la promozione diretta. In casa ospite invece dopo l’esonero di Bisoli è arrivata una sconfitta sul campo del Bari che dimostra le reali potenzialità della squadra. Che sicuramente lo scorso anno ha fatto molto di più di quanto ci si aspettasse. E in tutto questo la scelta di cacciare il tecnico appare davvero poco comprensibile.

Come vedere Modena-Cittadella e Venezia-SudTirol in diretta tv e in streaming

Modena-Cittadella e Venezia-SudTirol sono in programma sabato 16 dicembre alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Modena-Cittadella

Difficile pensare ad una vittoria del Cittadella nonostante gli uomini di Gorini siano riusciti a piazzare cinque vittorie di fila. Altamente probabile invece che il Modena riesca a uscire da questo match interno con un risultato positivo. Sfida da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ponsi, Zaro, Pergreffi, Oukhadda; Magnino, Palumbo, Duca; Tremolada, Manconi; Falcinelli.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Carriero; Cassano; Pittarello, Pandolfi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1