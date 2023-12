Brescia-Como e Feralpisalò-Cremonese, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Brescia-Como e FeralpiSalò-Cremonese sono valide per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Brescia e Como sono due squadre in forma, pochi dubbi, I primi non perdono da quattro giornate, i secondi invece nelle ultime cinque hanno vinto quattro volte. Insomma, una gara assai attesa visto che si tratta pure di un derby che mette di fronte due formazioni che stanno attraversando un buon momento. Ah, entrambe hanno già cambiato allenatore e se per il Brescia la scelta è dovuta al cammino in campionato, per il Como, che ha dato il benservito a Longo, ci sono state delle vedute diverse. E questo ha portato all’addio di un allenatore che stava facendo bene.

Diciamo che questa sfida potrebbe essere da tripla. Però i padroni di casa hanno appunto il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico quindi difficilmente perderanno. Sì, si potrebbe andare davvero verso il pareggio. Nell’altra partita che invece andiamo ad analizzare in questo articolo c’è decisamente una formazione che parte con tutti i favori del pronostico ed è quella allenata da Stroppa, vale a dire la Cremonese. Contro la FeralpiSalò ultima in classifica e che vede ogni settimana un allontanamento dalla zona salvezza, gli ospiti che hanno piazzato una serie di vittorie di fila e che adesso sono nella zona playoff (e che mirano anche alla promozione diretta) possono centrare il colpo esterno. Le qualità ci sono. E senza dubbio la Cremonese vincerà questo match.

Come vedere Brescia-Como e FeralpiSalò-Cremonese in diretta tv e in streaming

Brescia-Como e FeralpiSalò-Cremonese sono in programma sabato 16 dicembre alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Brescia-Como

Gara da pareggio. O, al massimo, il Brescia potrebbe fare il colpaccio. Di certo possiamo dire che la sfida in questione dovrebbe finire, almeno, con una rete per squadra ed è proprio il segno X quello che potrebbe realmente venire fuori.

Le probabili formazioni

BRESCIA (3-4-2-1): Lezzerini; Adorni, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Van de Looi, Jallow; Bjarnasson, Galazzi; Borrelli.

COMO (4-2-3-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba, Sala; Abildgaard, Bellemo; Da Cunha, Verdi, Chajia; Cutrone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1