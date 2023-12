Burnley-Everton, Premier League: diretta tv, formazioni, pronostici

Burnley-Everton è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostici.

I dieci punti di penalizzazione beccati ormai più di un mese fa, hanno fatto scattare qualcosa dentro l’Everton, che ha cominciato a vincere lasciandosi alle spalle non solo l’ultimo posto ma anche la zona retrocessione. Sì, la squadra di Liverpool con tre vittorie di fila grazie anche ai risultati delle altre, al momento sarebbe salva. E siamo sicuri che alla fine della stagione rimarrà nel massimo campionato inglese.

Ma soprattutto adesso gli ospiti ci hanno preso gusto, e non hanno nessuna intenzione di mollare la presa. Contro un Burnley che di punti in classifica ne ha nove e che al momento sarebbe in Championship, da parte dei blu ospiti potrebbe arrivare quello che difficilmente sarebbe il colpo del ko decisivo, ma che sicuramente ci si potrebbe avvicinare. In questo momento infatti pensare che l’Everton possa perdere appare assai difficile: sulle ali dell’entusiasmo, e dopo la vittoria sul Chelsea anche davvero inaspettata, l’Everton potrebbe vincere forse contro chiunque. Per il Burnley, una vittoria, significherebbe rilanciarsi in classifica in maniera importante, pensando anche a prendersi una salvezza complicata. Ma gli ospiti dovrebbero passare.

Come vedere Burnley-Everton in diretta tv e in streaming

Burnley-Everton è in programma sabato 16 dicembre alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Everton in questo momento è la squadra più in forma del massimo campionato inglese e dovrebbe riuscire a prendersi quella che sarebbe la quarta vittoria di fila e la quinta nelle ultime sei gare. I dieci punti di penalizzazione ormai sono un ricordo e sulle ali dell’entusiasmo ci sta, eccome, una vittoria ospite. Sfida da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Burnley-Everton

BURNELY (4-4-2): Trafford; Vitinho, O’Shea, Beyer, Taylor; Odobert, Berge, Brownhill, Gudmunsson; Rodriguez, Amdouni.

FULHAM (4-4-1-1): Pickford; Young, Tarkowski, Brantwhaite, Mykolenko; Harrison, Garner, Gueye, McNeil; Doucoure; Carvert-Lewin.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1