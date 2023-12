Sinner scogliatutto si prende anche questo: Alcaraz è nero

Sinner fa piazza pulita di tutto quello che trova lungo il suo cammino: Alcaraz è rimasto a bocca asciutta ancora una volta.

A Londra gli hanno dedicato una pizza speciale farcita con di tutto un po’: broccoli e mozzarella, salsiccia e patate arrosto. A San Gregorio Armeno, invece, si azzuffano per accaparrarsi i pochi pezzi rimasti della statuina per il presepe che ha le sue stesse sembianze, con tanto di boccoli indisciplinati e berretto a contenere la folta zazzera rossa.

E il boato con cui San Siro lo aveva accolto, in occasione di Milan-Borussia Dortmund, era solo un assaggio del suo successo. Che divenisse tanto popolare in Italia, a casa sua, era facile. Non potevamo aspettarci, invece, che anche il resto del mondo si potesse innamorare del tennista nato tra i monti del Trentino Alto Adige. Quello che è accaduto nelle scorse ore, invece, testimonia in maniera indissolubile che la passione per Jannik Sinner non conosce confini. Tutti, in Europa come negli altri continenti, sono ormai pazzi del tennista che negli ultimi mesi ha fatto cadere, uno dopo l’altro, tutti i big del circuito.

Nessuno meritava più di lui, quindi, di ricevere il premio che gli è stato conferito nell’ambito degli Atp Awards. Secondo l’Association of Tennis Professional, il nativo di San Candido è stato, nel 2023, il tennista preferito dai tifosi. Un riconoscimento che lo avrà senz’altro onorato e che sarebbe riduttivo definire prestigioso. Soprattutto se si fa un passo indietro e si scopre chi, prima di lui, abbia ricevuto questo stesso titolo.

Il tennista preferito dai tifosi è Sinner: lo dice l’Atp

Il Fans Favourite 2023, pensate un po’, è stato assegnato per 19 anni di fila al re per eccellenza, il più grande di tutti i tempi: il mitico Roger Federer. Ha smesso di riceverlo, naturalmente, nel momento in cui ha deciso di appendere la racchetta al chiodo e di uscire di scena.

Nell’anno del suo addio, è stato Rafael Nadal a conquistare l’etichetta di tennista più amato dai tifosi di tutto il mondo. Nell’ultimo ventennio non lo hanno vinto, insomma, due tennisti qualunque, ma due pezzi da novanta che lo hanno meritato tanto per il loro indiscutibile talento, quanto per la loro personalità esplosiva.

Il che non fa altro, appunto, che rendere ancor più significativo il fatto che stavolta sia toccato proprio a Jannik Sinner. E chissà come ci sarà rimasto male il suo amico e antagonista Carlos Alcaraz, che come l’altoatesino è entrato nel cuore dei tifosi ma non tanto, evidentemente, da essersi guadagnato l’onore che è spettato all’altoatesino. Il modo migliore, insomma, per chiudere in bellezza un anno straordinario. E, speriamo, non irripetibile.