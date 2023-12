Roma-Sheriff Tiraspol, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Roma-Sheriff Tiraspol è una partita della sesta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, formazioni, pronostici.

La Roma c’è ricascata. E per il secondo anno di fila rischia di dover giocare ben due partite in più per approdare agli ottavi di finale di Europa League.

Se al giro di boa nessuna tra Slavia Praga, Servette e Sheriff Tiraspol sembrava poter insidiare il primato dei giallorossi, dalla pesante sconfitta rimediata in Repubblica Ceca nella gara di ritorno le cose sono cambiate. Due settimane fa il sorprendente pareggio con gli svizzeri del Servette (1-1) a Ginevra ha ulteriormente complicato il percorso della squadra di José Mourinho, sorpassata dallo Slavia Praga – i cechi l’hanno spuntata all’ultimo respiro contro lo Sheriff – e non più padrona del proprio destino nell’ultima giornata della fase a gruppi. La Roma è certa di giocare la fase ad eliminazione diretta ma per passare come prima deve battere obbligatoriamente il club della Transnistria e sperare in un’improbabile sconfitta casalinga dello Slavia contro il Servette. In classifica, infatti, gli uomini di Trpisovsky hanno due punti in più: nel caso dovessero chiudere entrambe a quota 13 (vittoria della Roma, pareggio dello Slavia) conterà la differenza reti, visto che gli scontri diretti sono in perfetta parità. Ed anche qui la Roma è messa peggio.

Per il primo posto serve un miracolo

Nel senso che bisognerà vincere di goleada – almeno cinque gol di scarto – per superare i biancorossi. Un’impresa non di poco conto, insomma.

La sensazione, dunque, è che la frittata sia già fatta. Ma la Roma non può permettersi di fare calcoli, il suo obiettivo deve essere quello di vincere e convincere – con più gol di scarto possibili – contro una squadra che in cinque giornate è stata capace di portare a casa a malapena un punto, incassando ben 14 reti. I giallorossi dovranno essere più incisivi rispetto alla partita di domenica scorsa con la Fiorentina (1-1), chiusa addirittura in nove uomini a causa delle espulsioni di Lukaku e Zalewski. Periodo complicato invece per lo Sheriff Tiraspol, che nell’ultimi turno di campionato si è arreso 3-1 al Balti, un’altra battuta d’arresto dopo la sconfitta per 2-3 contro lo Slavia Praga in Europa League. Mourinho non avrà N’Dicka, squalificato, oltre all’infortunato Dybala (l’argentino tornerà nel 2024). In mezzo chiede spazio Renato Sanches, davanti con Lukaku toccherà infine ad El Shaarawy.

Come vedere Roma-Sheriff Tiraspol in diretta tv e in streaming

Roma-Sheriff Tiraspol è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Roma-Sheriff Tiraspol anche su DAZN. La nota piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

La Roma dovrebbe riuscire ad ottenere una vittoria ampia contro quella che si è dimostrata la peggior squadra del girone, disastrosa soprattutto in fase di non possesso palla. Come all’andata le reti complessive potrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Roma-Sheriff Tiraspol

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Karsdorp, Renato Sanches, Paredes, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku.

SHERIFF TIRASPOL (4-4-2): Koval; Apostolakis, Tovar, Artunduaga, Bueno; Ngom Mbekeli, Talal, Badolo, Joao Paulo; Ankeye, Ricardinho.

La Roma riuscirà a vincere con almeno cinque gol di scarto? Sì

No View Results

POSSIBILE RISULTATO: 3-1